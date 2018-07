Tasse, il Presidente della Regione: 'Nessun aumento fino a fine legislatura'

Nessun aumento delle tasse fino a fine legislatura. Parola del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo oggi in Assemblea legislativa nel corso della discussione sul rendiconto 2017.

"Non abbiamo mai aumentato le tasse in questo mandato e mai lo faremo fino a fine legislatura", promette il governatore, rivendicando i risultati di bilancio ottenuti finora e il "giudizio positivo e lusinghiero" della Corte dei Conti sulle finanze di viale Aldo Moro. "Abbiamo un avanzo di 150 milioni di euro - sottolinea Bonaccini - abbiamo ridotto il debito in tre anni di 150 milioni, il debito più basso tra le Regioni italiane. Abbiamo tagliato del 90% i costi per gli incarichi esterni e ridotto i costi della politica. Abbiamo introdotto il reddito di solidarietà, fatto l'operazione sugli abbonamenti dei pendolari e sui superticket. Non abbiamo nessuna azienda sanitaria in rosso e abbiamo assunto oltre 5.000 dipendenti in sanita' in questi anni".

Il tutto, insiste Bonaccini, "riducendo il debito, potenziando i servizi e senza andare a toccare le tasse per i cittadini, redistribuendo le risorse per i ceti medio-bassi. Vuol dire che qui, a far di conto, siamo molto bravi" e che la Regione "e' stata gestita in modo equilibrato, tagliando gli sprechi", ribadisce Bonaccini. (dire)