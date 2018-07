Ricerca industriale, fondi per 30 milioni di euro: il nuovo bando europeo

In arrivo un bando da 30 milioni di euro derivanti da fondi europei per la ricerca industriale in Emilia-Romagna. Con il bando, i cui progetti dovranno essere presentati dal 10 settembre al 5 ottobre prossimi, sarà finanziata attività di ricerca in uno dei sette ambiti produttivi tra l'agroalimentare, l'edilizia e costruzioni, la meccatronica e motoristica, la salute e il benessere, le industrie culturali e creative, l'innovazione nei servizi e l'energia e sviluppo sostenibile. In continuità con una misura analoga del 2015, il bando è rivolto ai laboratori di ricerca aggregati in associazioni temporanee di scopo.

Le caratteristiche che devono avere i team di ricerca:

I team di ricerca dovranno essere composti da minimo tre e un massimo di cinque soggetti, in cui il capofila e almeno due laboratori rientrano tra gli organismi di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna che fanno parte della rete alta tecnologia. Nella fase realizzativa del progetto è richiesto il coinvolgimento di almeno due imprese emiliano-romagnole.

Particolare attenzione alle piccole e medie imprese

Inoltre, ci sarà anche un'azione di diffusione dei risultati della ricerca a tutte le imprese potenzialmente interessate, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con il precedente bando del 2015, informa la Regione, sono stati realizzati 59 progetti di ricerca industriale strategica, con 715 nuovi ricercatori assunti e 1.762 stabilizzati. I progetti hanno raggiunto un valore complessivo di oltre 68 milioni di euro e sono stati condotti in 230 laboratori partner coinvolgendo 219 imprese emiliano-romagnole.

(Dire)