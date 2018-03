Righi Group chiude il 2017 al +10% e apre una nuova sede a Bologna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Cresce del 10% nel 2017 il Gruppo Righi che, fondato da Mauro Righi a Sarsina nel 1991, continua a conquistare nuovi clienti i tutto il mondo. “Il miglioramento continuo è la nostra filosofia di gestione aziendale - racconta il fondatore -. Non accontentarsi mai, cercare sempre nuove strade per essere più efficienti, quest’anno ha significato rendere ancora più performanti la nostra logistica e la sicurezza interna, con tanto di Certificazioni Iso (di gestione qualità, ambientale, della Salute e sicurezza, ndr) e SA8000”. Il percorso di crescita del Gruppo ha prodotto, tra l’altro un risultato in termini occupazionali che si è tradotto in un potenziamento dell’organico di 16 unità, oltre che l’acquisizione della St Automation di Campogalliano operazione, quest’ultima, che è stata condotta con l'obiettivo di creare sinergie tra le società del Gruppo Righi inserendo nel settore zootecnico quelle dinamiche di ricerca avanzata che da sempre ci hanno caratterizzato. La crescita iniziata nel 2017 non si ferma neppure in questi primi mesi del 2018 che hanno visto il gruppo Righi impegnato nell’apertura di una nuova sede territoriale a Bologna. L’ufficio ospiterà la divisione automazione con progettisti software. “La scelta strategica di essere vicini al territorio di Bologna, realizzando di fatto un punto di incontro unico per i nostri clienti - ha spiegato Mauro Righi – ha l’obiettivo di rafforzare e consolidare il rapporto di fiducia e trasparenza con i clienti, migliorando al contempo la qualità dei servizi a loro disposizione”. Sempre per il 2018 è previsto un piano di sviluppo che porterà il gruppo a crescere con nuovi posti di lavoro, potenziamento nell’area progettazione Hardware e Software, collaborazioni esterne e sviluppo su nuovi mercati.