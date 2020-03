Rinnovo del Cda di Bcc felsinea: 14 soci propongono la propria candidatura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Bologna, 29 febbraio 2020_“Ci aspettano a breve scadenze importanti, a cominciare dal rinnovo delle cariche sociali previsto nel prossimo mese di maggio, in occasione dell’approvazione del Bilancio 2019 di BCC Felsinea. In questi ultimi tempi ci siamo resi conto che solo partecipando attivamente potremo essere determinanti nelle scelte future della banca. Da qualche anno, anche a causa delle più recenti fusioni fatte o solo ipotizzate, il rapporto di BCC Felsinea con la base sociale è stato spesso trascurato, venendo meno ai valori fondanti della banca”, dichiara il dottor Andrea Rizzoli del “Comitato per la valorizzazione di BCC Felsinea” e candidato alla futura presidenza del Cda della banca. BCC Felsinea è un istituto di credito con radici profonde nel territorio della provincia e dell’appenino bolognese, al servizio della comunità e dei soci, che sono da sempre parte attiva nella vita associativa della banca. Nei mesi scorsi, la notizia di una possibile incorporazione di BCC Felsinea in Banca di Bologna - così diversa per dimensione e modelli organizzativi - ha fatto nascere in un nutrito gruppo di soci l’esigenza di prendere posizione e di chiedere un confronto con gli attuali vertici della banca, fino a creare un comitato a tutela e salvaguardia dei valori fondanti di BCC Felsinea. “BCC Felsinea deve rimanere una banca del territorio, attenta al miglioramento delle condizioni sociali, culturali ed economiche dei suoi soci e delle aree in cui opera, agendo in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo. È questo che da sempre caratterizza e differenzia le BCC dalle banche di più grandi dimensioni”, precisa il dottor Andrea Rizzoli. “La lista per le prossime elezioni che abbiamo presentato giovedì pomeriggio conta 14 candidati consiglieri - tutti rappresentativi delle comunità locali in cui sono ubicate le 21 filiali della banca e rappresentanti eccellenti delle principali categorie economiche e professionali di cui la base sociale si compone - oltre ai componenti del Collegio Sindacale e ai Probiviri. Tra tutti essi possiamo annoverare anche una discreta parte dei componenti del Cda e del Collegio Sindacale uscenti, a dimostrazione della bontà del nostro progetto e della significativa fiducia in esso riscontrata”, puntualizza il dottor Andrea Rizzoli. Obiettivo dei candidati e del nuovo Cda è far sì che BCC Felsinea rimanga “uno strumento per la crescita dal basso, senza dominare il mercato, al fianco delle comunità locali, con finalità principalmente rivolte non al solo profitto, bensì mutualistiche, senza fini di speculazione privata, con obiettivo primario il bene comune”, come si legge nello Statuto del “Comitato per la valorizzazione di BCC Felsinea”. “Il nostro chiaro obiettivo è di essere sempre al fianco degli operatori locali e delle piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale della nostra economia locale, consentendo di mantenere benessere e sviluppo anche in momenti economicamente molto difficili come quelli attuali, e supportando, in taluni casi, territori meno fortunati geograficamente”, conclude il dottor Andrea Rizzoli. La lista dei candidati al nuovo Consiglio di Amministrazione annovera 14 persone, di cui 9 saranno le prescelte, ed è così composta: Presidente | RIZZOLI ANDREA Consigliere | DEGLI ESPOSTI PATRIZIA Consigliere | ELIA RICCARDO Consigliere | NALDI GIORGIO Consigliere | NESTI GHERARDO Consigliere | PALMIERI SILVANO Consigliere | PANZACCHI PAOLO Consigliere | RINALDI FRANCO Consigliere | TATTINI TIZIANA Consigliere | SCALA ALESSANDRO Consigliere | CAVALLI PAOLO Consigliere | ARCIDIACONO ALESSANDRO Consigliere | CASELLA STEFANO Consigliere | CIONI SUSANNA