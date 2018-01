Il 5 gennaio partono i saldi: 'Trasparenza e controlli a tutela dei clienti'

Venerdì 5 gennaio 2018 iniziano in tutta l’Emilia Romagna i saldi invernali e termineranno domenica 5 marzo 2018. Anche quest’anno la data di avvio dei saldi è uniforme, così da garantire una concorrenza più equa tra gli operatori e un incentivo al commercio favorendo gli acquisti durante questo ampio periodo.

Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio Imprese per l’Italia i saldi invernali 2018 interesseranno 15,6 milioni di famiglie con un giro d’affari di 5,2 miliardi di euro e una spesa, in valore, leggermente inferiore a quella dell'anno scorso, ma in linea con il momento. “Dopo un “buon” Natale, le nostre aspettative di vendita durante i saldi - spiega Enrico Postacchini Presidente Confcommercio Ascom Bologna - sono positive e rappresentative rispetto ai volumi d’acquisto. Prevediamo un’ampia offerta, importanti sconti e varie opportunità per acquistare prodotti di qualità a prezzi contenuti e questo ci fa sperare in una fine stagione favorevole”.

”Con l’avvio di questo periodo di sconti, come gli anni scorsi, Confcommercio Ascom Bologna ripropone l’iniziativa Saldi Tranquilli per assicurare massima informazione trasparenza e garanzia ai consumatori e ai negozianti” afferma il Presidente Postacchini.

Si tratta di uno strumento d’informazione e controllo che si rivolge sia alla clientela, vista come referente fondamentale di una campagna informativa per rendere note le norme che regolano un corretto svolgimento dei saldi, sia agli operatori commerciali per i quali Confcommercio Ascom Bologna ha attivato un numero di telefono cui rivolgersi (tel. 051-6487.411 – dal lunedì al venerdì. Orario: 10.30-12.30 e 14-17) e una sezione notizie del sito dove si trovano le informazioni e gli eventuali aggiornamenti sull’applicazione della disciplina dei saldi di fine stagione.

Al riguardo, si ricordano brevemente alcuni principi generali:

1. Comunicazione: le vendite di fine stagione NON devono più essere segnalate al Comune di riferimento (e per Bologna al Quartiere).

2. Esposizione dei prezzi: come in tutte le vendite speciali esiste l’obbligo di esporre al pubblico il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.

3. Pubblicità: la durata dei saldi devono essere indicati in tutte le pubblicità comunque e dovunque realizzate. Sul punto vendita possono comparire una sola volta purché in maniera “evidente” e leggibile dall’esterno. Le asserzioni pubblicitarie devono essere chiare e non indurre in equivoco.

4.Pagamenti elettronici: i negozi convenzionati devono normalmente accettare carte di credito e bancomat.

5. Disposizione della merce: al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo disporre le merci offerte in saldo in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.