A Bologna non c'è il mare, ospiterà il Salone Nautico: "Già fiera dei record"

A Bologna non c'è il mare è vero. Eppure esattamente fra un anno la città diventerà punto di riferimento internazionale per un settore che continua a performare bene, la nautica: il 17 ottobre 2020 la Fiera di Bologna ospiterà infatti la prima edizione del Salone Nautico di Bologna, così come annunciato oggi a Palazzo D'Accursio.

L'esposizione organizzata dal Polo Nautico Italiano è dedicata al segmento di barche che sta fra i 6 e i 18 metri e ospiterà l'intera filiera di settore, così come spiega Gennaro Amato, presidente PNI e ANRC e organizzatore del salone: "Anche Parigi e Dusseldorf non hanno il mare e ospitano eventi dedicati alla nautica, ecco che quindi non c'è da stupirsi. Abbiamo scelto Bologna per la sua posizione strategica, baricentro fra l'Adriatico e il Tirreno e ben collegata a livello ferroviario e autostradale. Questa scommessa è praticamente già vinta".

C'è già soddisfazione per i primi numeri, che se si considera l'anticipo con cui l'evento è stato annunciato, possono definirsi da record: sono già oltre 40 i cantieri che hanno fatto richiesta di pre iscrizione tanto da occupare più dei due dei 6 padiglioni a disposizione e il numero di biglietti prenotati sono a quota 25 mila. Il biglietto di ingresso costerà 10 euro e sarà gratuito per le scolaresche.

Il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, presente alla conferenza stampa di annuncio del salone, ha parlato di una "straordinaria opportunità" per la città e per l'intera regione, che resta la prima in italia per export: "Le fiere sono uno strumento di internazionalizzazione importantissimo e noi abbiamo tutte le strutture per poter ospitare questo salone e fra un anno sarà già attivo il People Mover...E poi quello nautico è un settore di alta specializzazione e valore aggiunto, basato su ricerca e innovazione continue, che sceglie l'Emilia-Romagna per mettere a disposizione del grande pubblico il frutto di tecniche, conoscenze e capacità straordinarie".

"Mi dicono tutti che Bologna è bellissima e che manca solo il mare - ha detto scherzando l'assessore Davide Conte - ecco che ribadisco come questa mancanza adesso sia in parte colmata".