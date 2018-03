San Lazzaro: primi giovani assunti dopo la Fiera del lavoro

La Fiera del Lavoro del Distretto di San Lazzaro dà i suoi primi frutti, a poco più di un mese dalla sua prima edizione. Cominciano infatti a delinearsi le prime assunzioni da parte delle aziende del territorio che hanno partecipato alla giornata di ricerca e formazione di personale, svoltasi nei locali della Mediateca il 26 gennaio scorso.

Le prime due assunzioni riguardano due 30enni, l'uno con un contratto a tempo indeterminato, l’altro con un contratto di apprendistato. Due figure altamente specializzate, un geologo e un ingegnere informatico, sulla ricerca delle quali l’azienda aveva riscontrato non poche difficoltà. Ad aprire la strada è stata la Cae di San Lazzaro, azienda che si occupa di progettare, sviluppare e produrre sistemi per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni ambientali, che con i due neoassunti ha superato la quota 100 dipendenti.

“La Fiera del Lavoro è stata una grande opportunità per una realtà come la nostra – raccontano Guido e Giorgio Bernardi, rispettivamente Responsabile nuovi mercati e Consigliere delegato di Cae -, perché ci ha permesso di individuare due profili molto interessanti che faticavamo a trovare attraverso i canali tradizionali".

Soddisfatta anche la sindaca di San Lazzaro Isabella Conti: “Ci siamo posti come mediatori e facilitatori, creando un’occasione e uno spazio ad hoc per valorizzare le nostre eccellenze e allo stesso tempo sostenere chi cerca lavoro, e questi sono i primi risultati"..