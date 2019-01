Sanità, nuovi infermieri: 20 milioni di euro per le assunzioni

L'assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi ha fatto il punto in assemblea legislativa sul piano di rafforzamento del personale infermieristico sviluppato dalla giunta regionale.

Oltre 1.000 le assunzioni in più dal 2015 al settembre 2018, grazie agli accordi sindacali e a un investimento aggiuntivo di 30 milioni di euro. "Abbiamo avviato un piano di rafforzamento del personale che, per l'intero comparto sanitario, ha portato ad oltre 9.000 assunzioni soltanto nell'ultimo triennio. Un percorso che proseguirà anche nei prossimi anni: anche attraverso un costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali- chiude l'assessore Venturi- sono già stati approvati i piani triennali aziendali delle assunzioni che prevedono, nel 2019, l'investimento di ulteriori 20 milioni di euro".

A sollevare il problema in assemblea legislativa era stata la consigliera M5s Giulia Gibertoni. "In Emilia-Romagna c'è carenza di personale infermieristico, fattore che incide sulla qualità del lavoro di questi operatori", ha detto rivolgendo una interpellanza a Venturi. Per la consigliera "la Regione dovrebbe mettere in campo azioni per contrastare lo stress lavorativo che coinvolge queste figure professionali, adottando misure per adeguare la dotazione organica della sanità pubblica regionale". La pentastellata chiede, inoltre "di valorizzare maggiormente la figura del coordinatore infermieristico". (dire)