Sciopero aerei oggi: voli cancellati al Marconi

Sciopero del trasporto aereo al via oggi, Lunedì 25 marzo, dalle 10 alle 14, orario durante il quale potrebbero quindi essere cancellati i voli.

Sciopero aerei oggi: voli cancellati, info in tempo reale dall'aeroporto Marconi

L'aeroporto Marconi di Bologna avvisa dunque l'utenza che "a causa di uno sciopero nazionale di 4 ore proclamato da alcune sigle sindacali potranno verificarsi disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali" e ricorda che "per informazioni sui voli, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea. È inoltre possibile consultare il sito internet dell’Aeroporto, nella pagina relativa ai voli in tempo reale, oppure telefonare al numero 051-6479615."

Alle ore 10 odierne, la comunicazione delle prime cancellazione dei veivoli in partenza e arrivo allo scalo felsineo:

Sciopero aerei 25 marzo, i motivi dell'agitazione

I sindacati hanno spiegato che lo sciopero è dovuto alla «situazione Alitalia, il cui esito non è affatto scontato, con circa 1500 addetti ancora in Cigs» (cioè in Cassa integrata straordinaria), a cui si aggiunge «la mancanza di certezze e di risorse adeguate al Fondo di solidarietà del settore che ha permesso di gestire le crisi passate». Anpac e Anpav, i sindacati di piloti e assistenti di volo, hanno detto di aver sottoscritto «l’accordo di proroga della cassa integrazione per 70 comandanti e 60 assistenti di volo» ma che «l’atteggiamento del management in amministrazione straordinaria non ha consentito di superare le attuali criticità».

Sciopero aerei: situazione voli al Marconi alle ore 11 odierne