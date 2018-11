Sciopero scuola: il 30 novembre 2018 personale a braccia conserte

Nuovo sciopero in vista nel comparto scuola. La mobilitazione, proclamata dall’Associazione Sindacale USB PI, si terrà per l'intera giornatadel prossimo 30 novembre 2018 ed interesserà tutto il personale del comparto scuola, a tempo indeterminato e determinato, area docenti, non docenti e dirigenti, in Italia e all’estero.

Così fa sapere la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, aggiungendo che "al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati ai sensi dell’art.1 della legge 12 giugno 1990, n.146, nel corso dello sciopero saranno assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dai contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di Garanzia ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni".