"Non è un elenco di rivendicazioni, ma a rischiare il lockdown sono le città": Merola firma la lettera Conte

"Nella fase due a rischiare il lockdown sono le città e con esse l’Italia. Il governo ci ascolti". Così i sindaci metropolitani, Virginio Merola compreso, in una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che, a quanto pare, ha avuto l'effetto sperato. Il premier infatti ha convocato una riunione con i primi cittadini per oggi, 28 maggio, alle 15.

“Questa lettera - scrivono - non è un elenco di rivendicazioni in nome dei Comuni, non è una sequenza di istanze relative a questo o a quel capitolo del bilancio, non è neppure una richiesta di incontro come tutte le altre. Noi sindaci delle Città metropolitane oggi rivolgiamo al governo una esortazione nell’interesse del Paese. Siamo convinti, più che mai, che senza una manovra di aggiustamento, urgente e indifferibile, salteranno i servizi essenziali di tutte le Città italiane. L’Italia ha bisogno di uno sforzo progettuale, di tutti, per rialzarsi e costruire il suo futuro. Senza gli occhi lungimiranti e la caparbia determinazione dei sindaci si rischia di ripartire con il piede sbagliato”.

I sindaci firmatari: Antonio Decaro, Virginia Raggi, Beppe Sala, Luigi de Magistris, Chiara Appendino, Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, Marco Bucci per Genova, Dario Nardella, Salvo Pogliese, Luigi Brugnaro, Giuseppe Falcomatà, e Paolo Truzzu, hanno un incontro per rappresentare le esigenze delle città, fondamentali nella fase di ripartenza.

Leggi anche:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati