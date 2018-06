Social Ffactor scelta da Villaggio della salute più per curare le attività digital e social della struttura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La natura è sempre più social: il Villaggio della Salute Più ha scelto Social Factor come digital agency di riferimento per promuovere i servizi e la propria identità sui canali digitali dell’azienda presso le differenti audience di riferimento. Immerso in un territorio riconosciuto dalla Comunità Europea come Sito di Interesse Comunitario per la conservazione della biodiversità, il Villaggio della Salute Più è un punto di riferimento per il benessere termale, oltre a rappresentare l’ingresso della Fitness Valley di prossima generazione. A Social Factor il compito di trasmettere in maniera efficace i servizi e l’offerta del parco bolognese che accoglie un agriturismo, le terme, l’Acquapark, itinerari sportivi e di wellness, con il principale obiettivo di incrementare l’afflusso degli utenti presso la struttura turistica. A integrazione, un customer care online puntuale e organizzato che possa assistere in maniera tempestiva chi necessita aiuto, oltre alla gestione dei canali social e all’advertising online per promuovere la struttura lungo i prossimi 12 mesi, diversificando le attività di stagione in stagione. Social Factor guiderà così il Villaggio della Salute Più in un percorso di ottimizzazione della presenza sia in Emilia-Romagna che nelle regioni limitrofe, con l’obiettivo a lungo termine di diventare un polo nazionale di benessere e relax in Italia. “Dopo il blogger tour organizzato nel 2015, siamo felici di collaborare nuovamente con Il Villaggio della Salute Più, realtà ricca di stimoli e idee. E siamo entusiasti di poter promuovere il territorio bolognese, a noi particolarmente caro”, ha commentato Enrico Gualandi, Founder & CMO di Social Factor. “Il turismo è un settore fondamentale per lo sviluppo locale e nazionale, così come il benessere è un trend in forte crescita negli ultimi anni. Lavoreremo a stretto contatto con Il Villaggio della Salute Più per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”, ha dichiarato Fabrizio Fogli, Founder & CCO. “Abbiamo individuato in Social Factor il partner ideale per accompagnare la nostra azienda in un processo digitale dal carattere originale e in linea con i trend di questi anni. Il territorio e le nostre offerte sono opportunità uniche di comunicazione e desideriamo coinvolgere gli utenti e i fan in maniera propositiva e attiva”, ha commentato Graziano Prantoni, General Manager Gruppo Monti Salute Più. I lavori sono iniziati il 25 maggio 2018, in concomitanza con l’apertura della nuova stagione dell’AcquaPark.

Gallery