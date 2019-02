Solidworks world awards night 2019:arrivano da dallas 14 riconoscimenti per Ts nuovamacut

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è conclusa ieri 13 febbraio a Dallas, la convention mondiale che ogni anno Dassault Systèmes organizza negli Stati Uniti per tutta la community SolidWorks che comprende clienti, rivenditori e solution partner. Un’esperienza che ha riunito circa 6.000 persone che hanno visitato in 3 giorni gli oltre 100 partner presenti nell’area espositiva e partecipato a un calendario di 250 sessioni formative per acquisire tutti gli strumenti necessari per trasformare le proprie idee in realtà. Tra gli ospiti provenienti da tutto il mondo anche TS Nuovamacut, società del Gruppo TeamSystem che ha ritirato, in occasione della serata degli Awards Night, ben 14 riconoscimenti nella top ten degli oltre 600 Professional Solution Partner di Dassault Systèmes a livello mondiale e al primo posto nel panorama italiano in fatto di distribuzione e assistenza di soluzioni CAD, PDM e PLM. I riconoscimenti: • Diamond Club • President Club • Elite 190 • Subscription Services 2019 • SolidWorks Composer • SolidWorks Enterprise PDM • SolidWorks Electrical • SolidWorks Simulation • SolidWorks • Elite Applications Engineer • Elite 500 riconosciuto a ben 4 Sales Account Manager Tra gli awards più ambiti da tutti i reseller il “Subscription Services 2019”, il prestigioso riconoscimento che vede ancora una volta TS Nuovamacut tra i membri dell'ELITE 190 CLUB, misura secondo i Key Perfomance Indicator utilizzati Dassault Systèmes, il grado di soddisfazione e produttività espressa dai clienti sulla base della loro volontà di rinnovare, anno dopo anno, il proprio rapporto di fiducia. La clientela di TS Nuovamacut vanta, infatti, un alto tasso di fidelizzazione e lo dimostrano i rinnovi contrattuali che si attestano su un +90%, un dato che testimonia l’indice di gradimento dei prodotti, servizi e assistenza erogati e che premia l’impegno e la professionalità che tutte le business unit aziendali esprimono con il proprio lavoro. A conclusione di questa edizione di SolidWorks World, TS Nuovamacut intende condividere il rinnovato successo con tutto il team che ogni giorno affianca gli oltre 8.000 clienti nel complesso percorso di rinnovamento che le PMI sono chiamate ad intraprendere per rendere più competitivo il loro business. Da Dallas TS Nuovamacut porta con sé tante occasioni di spunto per una nuova prospettiva sul futuro della progettazione grazie agli straordinari strumenti SolidWorks e alla nuova piattaforma 3DEXPERIENCE.WORKS che potranno accelerare e favorire la crescita di tutti i comparti produttivi. L’ufficio stampa ufficiostampa@nuovamacut.it