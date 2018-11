'Imprenditrice italiana dell'anno': premiata la bolognese Sonia Bonfiglioli

"L'imprenditore dell'anno", come da titolo del premio conferito da Ernst and young, è un'imprenditrice: per il 2018 il riconoscimento va alla bolognese Sonia Bonfiglioli, presidente e amministratrice delegata della Bonfiglioli Riduttori (una grande azienda che produce sistemi a ingranaggi meccanici, ndr).

In 22 edizioni del premio, Bonfiglioli è la prima donna a ricevere il riconoscimento principale. Il premio, ricorda Ey, "è riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 25 milioni di euro, che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell'economia".

Bonfiglioli è l'imprenditrice dell'anno "per aver portato con determinazione e tenacia il gruppo, fondato dal padre nel 1956- si legge nelle motivazioni- ad affermarsi come una realtà mondiale fra le più importanti del proprio settore; capace di raccogliere e affrontare le sfide dettate dai tempi promuovendo ricerca e innovazione, ponendo sempre al centro il fattore umano". La Bonfiglioli, "fin dalla mia infanzia- dichiara la vincitrice del premio- ha sempre fatto parte della mia vita e ancora oggi mi piace vivere l'azienda con la stessa curiosità di quando mio padre mi ci portava tenendomi per mano e con la stessa passione di quando ho scelto di lavorarci".

Oggi il gruppo "è cresciuto e l'80% dei nostri prodotti trova un utilizzo fuori dai confini nazionali", continua Bonfiglioli: "Per questo il premio che ci hanno conferito è prima di tutto il riconoscimento alle 3.700 persone in tutto il mondo che, con talento e impegno, hanno contribuito e partecipato al suo sviluppo. Vorrei anche dedicarlo alle tante aziende, soprattutto di piccole dimensioni, e alle persone che vi lavorano, il cui prezioso lavoro è spesso invisibile". (Pam/Dire)