Auto, ma quanto mi costi? A Bologna la spesa più alta per riparazioni e manutenzione

Bologna è in cima alla classifica per le spese che girano intorno all'automobile, in termini di interventi di riparazione e di manutenzione. La spesa totale che gli automobilisti emiliano-romagnoli hanno sostenuto nel 2017 per la manutenzione e le riparazioni delle proprie vetture è di 2,8 miliardi di euro, pari al 9,1% dei 30,9 miliardi spesi a livello nazionale.

La provincia dell'Emilia-Romagna che registra la spesa più alta è Bologna, a quota 701 milioni di euro.

La classifica regionale

Seguono le province di Modena con 496 milioni, Reggio Emilia con 337, Parma con 300, Ravenna con 240, Forli'-Cesena con 226, Rimini con 180, Ferrara con 172 e Piacenza con 169 milioni. Si tratta delle stime dell'osservatorio Autopromotec, diffuse oggi. A livello nazionale, nel 2017 gli italiani hanno speso 30,9 miliardi per la manutenzione e la riparazione delle auto: rispetto al 2016, quando la spesa era pari a 29,5 miliardi, c'e' stata una crescita del 4,8%.

