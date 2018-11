Tasse locali, Bologna sul podio nella classifica nazionale: è terza

Bologna sul podio per le tasse locali, Lo certifica l'ultimo rapporto di I-com (istituto per la competitività), che verrà presentato nei prossimi giorni a Roma, i cui risultati in sintesi sono stati anticipati oggi dal Quotidiano Nazionale.

Le Due torri si trovano terze nella classifica tra capoluoghi nazionale, a parimerito con Genova, Potenza e Campobasso. La pressione fiscale locale, tra addizionali comunali e regionali di aggira intorno rispettivamente allo 0,8 per cento e al 3,33 per cento. Nello studio si citano anche i tempi di riscossione: in questo caso Bologna si mostra tra le città più virtuose, con un pagamento medio di 20 giorni, in anticipo rispetto alla scadenza dei trenta giorni previsti.

Un carico sulle imposte locali che in molti municipi consegue ai tagli di risorse che in tempi di austerity hanno portato lo Stato a snellire gli assegni staccati nei confronti dei comuni, che di conseguenza hanno dovuto mettere mano alla fiscalità locale per scongiurare il taglio ai servizi.

Per quanto riguarda Bologna però è stato lo stesso Sindaco Virginio Merola, pochi giorni fa, a smentire durante la presentazione del bilancio previsionale 2019-2021, ulteriori aumenti di tase locali. Per prima cosa, il sindaco assicura che anche nel 2019 tasse e tariffe locali non subiranno un rialzo. "E se il Governo darà la possibilità agli enti locali di aumentare la leva fiscale, noi non la utilizzeremo. Non chiederemo soldi in più ai cittadini- assicura Merola- ma semplicemente i trasferimenti dovuti ai Comuni, che l'Anci ha già chiesto. In sostanza parliamo di 560 milioni dal fondo compensa-Tasi e altri provvedimenti", ricorda il Primo cittadino.