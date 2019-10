Turismo, 'tesoretto' tassa di soggiorno: entrate sfiorano quota 11 milioni

Buone notizie sul fronte delle entrate nei bilanci comunali. Gli introiti che Bologna incassa con l'imposta di soggiorno aumentano ancora, tanto che a questo punto l'amministrazione conta di chiudere il 2019 a quota 11 milioni di euro: quasi il doppio della cifra messa a budget (sei milioni) nel bilancio 2018.

Per l'anno in corso, le previsioni di entrata originarie erano pari a otto milioni di euro. A luglio l'amministrazione aveva già corretto la cifra prevedendo 735.000 euro in più, a cui ora si aggiunge un ulteriore incremento: 1,644 milioni. Del pari occorre precisare che proprio l'anno scorso l'amministraizone deliberò una serie di aumenti per scaglioni proprio della tassa di soggiorno, con una previsione di aumento degli introiti di 2 milioni.

La correzione al rialzo è inserita nella variazione di bilancio illustrata oggi in commissione. A questo punto, le entrate previste corrispondono a circa 10,4 milioni di euro. Ma non è finita qui: ci sono ancora due rate da incamerare per il 2019 e la tendenza in aumento "si sta consolidando", afferma il direttore del settore Entrate, Mauro Cammarata.

Di conseguenza, "prevediamo di arrivare a 11 milioni entro l'anno", dichiara l'assessore al Bilancio, Davide Conte, sottolineando che l'aumento di questa voce è dovuta anche "alla modalità innovativa di riscossione on line". Intanto, proprio con la tassa di soggiorno Palazzo D'Accursio finanzierà in parte (per 1,5 milioni) l'erogazione di 2,5 milioni per il Teatro comunale.

Anche questa operazione è inserita nella variazione di bilancio. Non si tratta di risorse aggiuntive ma dell'anticipo del contributo 2020, spiega Conte: "Ormai ogni anno procediamo in questo modo", ricorda l'assessore, "perché il bilancio ce lo permette e dal punto di vista istituzionale ci è comodo". (Pam/ Dire)