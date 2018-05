Estate in via San Gervasio: i posteggi lasciano spazio ai tavolini

Si apre l'estate anche nella zona del Mercato delle Erbe, dove sono tanti i locali da aperitivo, cena e dopo cena che anche grazie alla bellezza della piazzetta attirano moltissimi clienti. In via San Gervasio anche quest'estate sara' concesso piu' spazio pubblico per tavolini e sedie. Anche per le attivita' che non hanno dehors. Lo ha deciso il Comune di Bologna, riproponendo anche per l'estate 2018 la sperimentazione portata avanti l'anno scorso nella zona del Mercato delle erbe, su proposta dell'assessore al Commercio, Alberto Aitini.

Tavolini e sedie al posto dei motorini

"In orari che verranno determinati in seguito", spiegano da Palazzo D'Accursio, in via temporanea fino al 30 settembre, le attivita' di via San Gervasio che non hanno dehors "potranno utilizzare una parte dei posteggi riservati ai ciclomotori e ai motocicli e una porzione dell'area riservata al carico e scarico merci, per posizionare tavolini e sedie".