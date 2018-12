Voli dal Marconi per la Grecia, Ryanair lancia la rotta Bologna-Heraklion

Ryanair ha lanciato oggi 4 nuove rotte dall’Italia verso la Grecia: da Bologna a Heraklion, da Pisa verso Kalamata e da Milano Bergamo verso Kalamata e Zante, tutte con una frequenza di due voli a settimana e parte della programmazione di Ryanair per l’estate 2019. Lo ha annunciato John Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair, che ha anticipato che "per festeggiare, siamo mettendo in vendita posti a partire da €9,99 per viaggiare fino a marzo 2019, prenotabili fino a sabato (22 dicembre). Poiché questi posti andranno a ruba, consigliamo ai clienti di accedere oggi stesso al sito Ryanair.com e non lasciarseli scappare.”

Voli Ryanair, le altre rotte per la Grecia

La programmazione estiva 2019 di Ryanair in Italia offre inoltre voli extra per la Grecia: da Bologna a Salonicco, da Milano Bergamo a Cefalonia e Rodi e da Milano Malpensa a Heraklion.

Voli Ryanair tariffe e novità

Clienti e visitatori italiani possono ora prenotare le loro vacanze in Grecia approfittando di tariffe ancora più basse e delle recenti innovazioni del programma "Always Getting Better", tra cui: Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da € 25 per il bagaglio da 20k; una tariffa da € 8 per il bagaglio da 10kg; Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10% e “Try Somewhere New” – la piattaforma di contenuti di viaggio del sito Ryanair.com.