Turkish Airlines incrementa i voli dal Marconi al nuovo aeroporto di Istanbul

Turkish Airlines, la compagnia aerea di bandiera turca, in occasione dell'inaugurazione odierna della nuova sede a Bologna, ha annunciato che dal 24 giugno 2019 i voli dall’aeroporto Marconi saranno incrementati per offrire un totale di 18 collegamenti settimanali. "Grazie all’aumento dei servizi, Turkish Airlines collegherà ulteriormente l’Emilia-Romagna all’Istanbul Airport permettendo ai passeggeri in partenza dal Marconi di accedere con facilità al più ampio network al mondo", così fa sapere la compagnia, snocciolando i numeri. Dall’inizio delle operazioni ad oggi, Turkish Airlines ha trasportato da Bologna 1,4 milioni di passeggeri, 182.000 solo nel 2018, mentre dall'inizio di quest'anno la compagnia aerea ha ospitato a bordo 80.000 viaggiatori in partenza da questa base.

L'inaugurazione della nuova sede in città

L’evento di inaugurazione dei nuovi uffici della compagnia in città, ha visto la partecipazione del management di Turkish Airlines, Ömer Faruk Sönmez, Vice President of Sales (Southern Europe) e Ahmet Halid Kutluoglu, General Manager of Bologna & Pisa, e la presenza di autorità locali, partner sul territorio, agenzie di viaggio e stampa.

Ömer Faruk Sönmez, Vice President of Sales (Southern Europe) di Turkish Airlines ha dichiarato: “Sono molto lieto di darvi il benvenuto per celebrare l'inaugurazione del nostro nuovo ufficio, che dimostra l'impegno di Turkish Airlines nell’offrire i suoi servizi qui a Bologna, collegando la città con oltre 300 destinazioni in tutto il mondo. Colgo l'occasione per ringraziare i nostri partner e autorità locali che hanno contribuito al successo e alla qualità del servizio della nostra azienda in Italia.



In questo anno ricco di novità e di risultati, primo fra tutti il Grande Trasferimento nella nostra nuova casa, l’Istanbul Airport, che al completamento delle prossime fasi accoglierà fino a 200 milioni di passeggeri diventando il più grande aeroporto al mondo, vogliamo anche celebrare questo successo, un ulteriore passo verso la nuova era dell’aviazione.”

(Nella foto, da sinistra: Matteo Lepore, Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città di Bologna; Ahmet Halid Kutluoğlu, General Manager Bologna e Pisa di Turkish Airlines; Omer Faruk Sönmez, Vice President of Sales (Southern Europe) di Turkish Airlines; Nazareno Ventola, CEO e Managing Director dell'Aeroporto G. Marconi; Enrico Postacchini, Presidente dell'Aeroporto G. Marconi)