Da we are social e mimesi a social factor: la digital agency amplia il team strategico

In procinto di compiere il suo quinto anno, la digital agency Social Factor inizia il 2018 ampliando l’expertise aziendale con nuove figure professionali di spicco. Proveniente dalla pluripremiata We Are Social Italia, Giovanni Balsamo ricoprirà il ruolo di Head of Strategy, mentre dall’affermata Mimesi arriva Denis Baldi come Business Developer Manager. La verticalità della società nell’ambito dei social media ha premiato l’impegno e la professionalità di cinque anni di attività, arrivando oggi a consolidare l’esperienza strategica e commerciale con due nuove figure. L’obiettivo? Continuare ad anticipare le tendenze e a rispondere puntualmente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Napoletano di nascita e nativo digitale per destino, Giovanni Balsamo ha iniziato il suo percorso come Digital Specialist in Edelman Digital Italia. In seguito ha lavorato presso We Are Social Italia come Digital Content Strategist, gestendo per cinque anni un portfolio clienti composto da brand di rilevanza nazionale e internazionale come Netflix, Barilla, Discovery Italia, Gruppo Campari, Juventus, Gruppo Piaggio, Bel Italia e tanti altri. Giovanni approda in Social Factor con la carica di Head of Strategy e coordinerà le risorse interne dell’agenzia con l’obiettivo di arricchire il processo creativo e strategico. A sostegno delle azioni commerciali dell’agenzia, il bolognese Denis Baldi, Business Developer Manager. Classe 1975, Denis opera sul mercato dell’advertising e del business intelligence da oltre dieci anni, collaborando con diverse aziende, tra cui Manzoni Advertising, Whirlpool e Seat Pagine Gialle (Divisione Progetti Speciali Online). Ha gestito clienti quali LG, Sony, Samsung, Indesit e Parmalat, e nell’ultimo incarico in Mimesi si è occupato di monitoraggio della reputazione web & social per clienti quali ANAS, Leasys, Fca Bank, Poste Italiane. “Siamo in forte espansione e investire in menti brillanti e creative fa parte del nostro DNA, oltre ad assicurare il continuo raggiungimento dei risultati”, ha dichiarato Enrico Gualandi, Founder & CMO di Social Factor. “Giovanni e Denis saranno fondamentali per affrontare questo 2018, che prevediamo ricco di nuove sfide e traguardi. Il clima in agenzia è pieno di entusiasmo”, ha concluso Fabrizio Fogli, Founder & CCO. Confermando tutti i dipendenti del 2017, Social Factor è in procinto di ampliare ancora il team con un Junior Art Director e un Junior Community Manager. Per maggiori informazioni: https://socialfactor.it/lavora-con-noi/.