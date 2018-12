Lavoro a Zola Predosa, alla Vrm assunzioni per 53 dipendenti

Dopo i 150 assunti dalla Lamborghini annunciati ieri, Fiom chiude un altro accordo simile, questa volta alla Vrm di Zola Predosa. L'intesa prevede la trasformazione di 53 lavoratori a tempo indeterminato dall'1 gennaio, che si aggiungono ai 22 già confermati in corso d'anno per effetto dell'accordo integrativo aziendale di aprile.

Con quest'ultimo accordo sale a 75 il numero dei nuovi assunti stabilmente in Vrm e nella controllata e Ghial Vrm nel 2018. Inoltre, nelle due aziende è stata definita la proroga dei contratti a termine o in somministrazione per altri 22 lavoratori. Non tutti, però, sono stati riconfermati: 15 lavoratori con il contratto a termine in scadenza non sono stati rinnovati.

Per loro, spiega la Fiom di Bologna, è previsto l'impegno di Vrm a favorire un percorso di ricollocazione in altre realtà, assicurando referenze positive alle agenzie di somministrazione che l'azienda utilizza. Gli stessi lavoratori, inoltre, avranno la precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Del resto, entro dicembre 2019 e dicembre 2020 è prevista una verifica per valutare un ulteriore incremento dei livelli occupazionali a tempo indeterminato, pari almeno all'eventuale superamento in corso d'anno del limite di contratti a termine e in somministrazione stabilito dalle norme.

In virtù delle assunzioni a tempo indeterminato, alla Vrm viene riconosciuta dal sindacato la caratteristica di azienda stagionale (con una produzione, cioè, che si concentra per intensità in alcuni periodo dell'anno) per il 2019 e il 2020. A fine 2019 sarà fatta una verifica dell'accordo ed è previsto un rientro nei limiti di legge a partire da gennaio 2021. (Vor/ Dire)