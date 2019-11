What the fuck?!: serata e DJ set

Buona la prima “BOOM”, pensiamo alla seconda “WHAT THE FUCK?!”.

La prima è stata un’apertura piena di colori, risate, cocktail e buona musica …

Con la seconda vi stupiremo.



WTF – What The Fuck ?!



Venerdì 8 novembre proviamo ad alzare l’asticella ospitando uno dei Dj Producer italiani più prolifici ed apprezzati in Italia e nel Mondo: BOHEMIEN.



Nato e cresciuto a Napoli, capitale Europea della musica House, Musicista autodidatta, dj e produttore, Bohemien può sicuramente essere riconosciuto come un artista poliedrico e ispirato. Ascoltando i suoi set, coinvolgenti e pieni di vibrazioni positive, è impossibile non notare il forte senso di empatia che prova con il pubblico.La sua passione per la musica nasce nelle strade sotto l'influenza della disco music e della cultura funky. La sua personale scoperta della tecnologia musicale lo ha portato verso un sound fortemente influenzato dalla techno e dal ritmo house, che ottiene utilizzando sequencer, sintetizzatori e drum machine. Alex ha iniziato la sua carriera come Dj nel 2000, e nel mondo della produzione nel 2004. Ha avuto l'opportunità di esibirsi in alcuni dei migliori club in Italia, così come ad Ibiza, Londra, Barcellona e Berlino, per citarne alcuni: Duel-Club (Italia), Golden Gate (Italia), Metropolis (Italia), Arenile (Italia), The Egg (Londra), Shoreditch Platform (Londra), R33 (Barcellona), El Patio (Ibiza), Medusis Club (Portogallo), Rooftop Eva (Portogallo) ) e molti altri. Suonando nei club ha avuto l'opportunità di condividere la console con: Masters At Work, David Morales, Todd Terry, Tedd Patterson, Roger Sanchez, Dennis Ferrer, Claptone, Nicole Moudaber, Monika Kruse, Davide Squillace, Eats Everything, Miguel Campbell e molti altri djs internazionali. Ultimamente ha rilasciato la sua musica su grandi etichette come: Defected, Abode, Superfett, Mother, Lapsus e sulla sua Label Phaze Records. Alex è entrato con forza nelle classifiche House e Tech House dei migliori negozi digitali, le ultime uscite hanno creato un grande hype intorno al suo nome.



Venerdì 8 novembre Bohemien sarà allo Studio 54 di Bologna.



Start h. 00.00



Line up:



00.00 – 01.15 ------- opening by Slavik



01.15 – 02.30 ------- MATTEO MARANI b2B DIEGO FORNASARI



02.30 – 04.00 ------ B O H E M I E N



04.00 – closing ----- ILARY MONTANARI



Ingresso riservato ai Soci Aics.

