"Il bacio" con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti

Grande protagonista l'attrice Barbara De Rossi affiancata da Francesco Branchetti per un doppio evento d’eccezione sabato 10 marzo 2018 al Cassero Teatro Comunale di Castel San Pietro Terme:

Ore 18.00 Davide Dalfiume presenta la “Conversazione” con BARBARA DE ROSSI (ingresso libero)

L’attrice ci racconterà il suo impegno civile in difesa delle donne vittime di violenze e maltrattamenti, impegno che la vede in prima linea anche sul piccolo schermo alla guida di “Il terzo indizio” (Rete 4) e precedentemente di “Amore criminale” (Rai 3).

Ore 21.00 Spettacolo “IL BACIO” di Ger Thijs con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti

IL BACIO di Ger Thijs è un testo intriso di umanità. È la storia di un incontro tra un uomo e una donna; una panchina, un bosco, dei sentieri, due vite segnate dall’infelicità, forse dalla paura ma che, in una sorta di magica “terra di mezzo”, arrivano a sfiorarsi, a toccarsi.

Una donna che va alla ricerca del suo destino, un uomo che fa i conti con i suoi fallimenti e con la sua storia. In un paesaggio che evoca talvolta le stazioni di una Via Crucis dell’anima, tra i due nasce un sentimento magico, dove hanno spazio la leggerezza e il candore, la fragilità di due anime che fanno i conti con la propria vita e tutto sfocia in un sentimento struggente condiviso.

L’amore è dietro l’angolo e i fantasmi e le paure a tratti si dileguano, per lasciare spazio ad un sogno vissuto in un’atmosfera magica a tratti apparentemente irreale.

Si tratta di una magica, meravigliosa esplorazione del cuore umano. Una conversazione fatta di piccole bugie e verità sorprendenti, il mistero di un incontro, il mistero di un sentimento che nasce, il mistero della vita.



Traduzione di Enrico Luttmann

Regia Francesco Branchetti

Musiche Pino Cangialosi | Scene Alessandra Ricci | Costumi Francesco Branchetti |



Info e prenotazioni: Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore tel. 0542-43273 cell. 370-3043927 e (377-9698434 dopo le ore 16).



Programma sul sito www.labottegadelbuonumore.it o facebook Teatro Comunale Cassero.