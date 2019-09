110 ANNI DI BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909: dal 3 ottobre alla primavera 2020 la città celebra la passione per lo sport

Bologna è pronta a celebrare l’anniversario della sua squadra:

Mercoledì 9 ottobre il Dall’Ara ospita le glorie del Bologna e del Real Madrid

LA PARTITA DELLE LEGGENDE

I giocatori che hanno fatto la storia del Bologna e del Real Madrid si affrontano al Dall’Ara. Mercoledì 9 ottobre allo stadio Renato Dall’Ara va in scena l’evento clou di una lunga serie di appuntamenti programmati per celebrare i 110 anni di storia del Club.

Un’emozione da vivere in prima persona, insieme a tanti ospiti e amici che hanno fatto la storia del Bologna e del calcio internazionale, in quella che si preannuncia una serata memorabile.

Calcio d’inizio alle 20.45, ma le prime sorprese sono attese già dalle 19.00. L’acquisto del biglietto per l’incontro assicura l’ingresso a tutte le mostre dell’esposizione: “Atleti, Cavalieri e Goleador - 3000 e… 110 anni di sport da Felsina al Bologna Football Club”, il percorso alla riscoperta delle radici dello sport bolognese, proposto in tre esclusive location sparse per la città.

Per info e acquisto biglietti www.bfc110.it e nei punti vendita VivaTicket.