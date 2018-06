Musica house targato history 1990

Per gli amanti della House e di quel periodo storico, gli anni Novanta, dopo lo straordinario successo del 23 marzo scorso al Matis, ritorna "History 1990", venerdì 15 giugno 2018, in uno dei luoghi all’aperto più suggestivi: il Baraonda Disco, presso lo Junior Club di Rastignano, in una grande area verde collinare, alle porte di Bologna.



Fulcro e centro del divertimento che contraddistinguono questa serata, giunta alla sua 8° edizione, stavolta a tema stile Candy Party, sono, come da tradizione, la musica, gli allestimenti, gli effetti, le coreografie e l’atmosfera gioiosa e frizzante.



La line-up è formata dai rinomati dj-artists nazionali Stefano Gambarelli, Maurizio Gubellini e Stefano Malaisi che esploreranno tutto il genere della house alternandosi alla consolle.



Appena inaugurato dopo un’importante ristrutturazione, il Baraonda ospita per il secondo anno consecutivo l’edizione estiva di History 1990 , ma con un’importante novità: una deliziosa cena nella rinnovata zona ristorante, con stuzzicanti proposte gastronomiche e un menu estivo. Nell’area terrazza, col suo punto bar dedicato, si potranno sorseggiare sfiziosi aperitivi e cocktail raffinati in compagnia delle selezioni musicali che accompagneranno il pubblico fino a tarda notte.



Le prenotazioni sono già attive sulla pagina facebook del gruppo Matis History 1990, in cui è possibile mettersi in lista scrivendo il proprio nome e cognome e il numero dei partecipanti, garantendosi o un tavolo per la cena, un tavolo disco o semplicemente l’ingresso con consumazione. https://www.facebook.com/groups/1469139206731000/



Si tratta della 8° edizione di History 1990, questa "one night" dedicata alla House Music, nata quasi per gioco 3 anni fa, e che si conferma tra gli eventi più attesi dal popolo della notte di quel periodo, ma non solo. La serata, infatti, è un mix di rievocazione dei tempi e delle mode anni Novanta, ma con un’attenzione alla contemporaneità.



Musica, emozioni, sorprese e divertimento no stop fino all’alba. Si respira un’atmosfera conviviale e di puro divertimento, che racconta una storia nuova partendo da emozioni che nascono dal passato.



«Siamo molto contenti di riproporre History 1990 in versione estiva – fanno sapere gli organizzatori Davide Dari, Raul Fantini, Gabriele Francia, Danilo Maranini, Paolo Serra e Matteo Stranieri – perché riusciamo ad accontentare il nostro numerosissimo pubblico che a gran voce reclama questo tipo serata. E grazie alle testimonianze di fiducia che riceviamo ogni giorno , siamo sempre più stimolati nel realizzare questi eventi per far sognare e divertire in una lunghissima notte senza pensieri”.