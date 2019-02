15 Rufus Coates & Jess Smith in concerto al Folk blues from Ireland

Quale San Patrizio sarebbe senza Irlanda? Ed ecco che vi veniamo incontro con un live incredibile!

Venerdì 15 marzo, tornano a Bologna Rufus Coates & Jess Smith, duo irlandese di folk blues, di stanza a Berlino.

Ingresso gratuito, come sempre!





venerdì 15 marzo, ore 20:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna

+++ FREE ENTRY +++





LA BAND: Sangue irlandese trapiantato a Berlino, Rufus & The Blackened Tree sono una band imperdibile per gli amanti di Tom Waits. In versione duo Rufus e Jess presenteranno il loro nuovo disco, blues/folk dalle tinte noir; un’opera che trasporta l’ascoltatore in una dimensione lontana dall’ordinario, grazie alla voce brumosa di Rufus Coates, in meraviglioso contrasto con la sensualità vocale di Jess Smith, sua partner in rhyme. Terzo tour italiano per loro con Hang The Dj - booking agency.