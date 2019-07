2 agosto 1980: un concerto in Piazza Maggiore per commemorare la strage

Venerdì 2 agosto alle 21.15 in Piazza Maggiore il Concerto del Concorso Internazionale di Composizione 2 agosto, organizzato in memoria delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980. 25° edizione dedicato a partiture per orchestra e musica elettronica. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Direttore Yoichi Sugiyama esecuzione delle composizioni vincitrici: prima classificata "Transitori permanenti" di Luca Ricci (Italia); seconda classificata "Colors" di Carmelo Bongiovanni (Italia); terza classificata “Autumn" di Lin Sen (Cina) a seguire: Mario Pilati “A sera” - poemetto lirico per voci femminili e pianoforte a quattro mani Ildebrando Pizzetti dalla Messa da Requiem “Agnus Dei e Libera me” per coro misto a cappella Coro del Teatro Comunale di Bologna, Direttore Alberto Malazzi. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai Radio 3 e domenica 11 agosto su RAI 5 alle ore 22.05

Al termine proiezione del docufilm “Cantiere 2 agosto. Narrazione di una strage” sottotitolato in inglese grazie alla collaborazione dell’Associazione tra i familiari del 2 agosto con il Vassar College di Poughkeepsie (New York).