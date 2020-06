2 Giugno, Imola celebra la Festa della Repubblica

Martedì 2 giugno 2020 – A Imola cerimonia sobria, in ottemperanza alle normative in vigore per il contrasto alla diffusione del Coronavirus

IMOLA CELEBRA LA “FESTA DELLA REPUBBLICA”

Il programma delle iniziative organizzate dal Comune di Imola per celebrare la Festa della Repubblica prevede martedì 2 giugno alle ore 10 nello scalone – androne del palazzo comunale la deposizione di una corona alla lapide dell’Albo d’oro, alla presenza del Commissario straordinario al Comune, dott. Nicola Izzo. Sarà esposto il Gonfalone della Città di Imola, con la Medaglia d’Oro al valor militare per attività partigiana. Interverranno i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, delle associazioni d’arma e partigiane, dell’Asl di Imola e degli enti ed associazioni di volontariato che hanno operato a supporto del Centro Operativo Comunale, per l’assistenza alla popolazione, in occasione dell’emergenza Coronavirus.

Anche in questa circostanza, in ottemperanza alle normative in vigore per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, si tratterà di una cerimonia sobria, alla quale purtroppo la cittadinanza non potrà partecipare.