Venerdì 2 novembre, commemorazione dei defunti: il programma delle cerimonie

Venerdì 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, verranno deposte corone per commemorare i caduti nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, cui seguiranno cerimonie alla presenza di autorità civili e militari ai cimiteri militari polacco e inglese e al Monumento Ossario ai Caduti della Grande Guerra in Certosa.



Questo il programma delle cerimonie



alle 8.30, all'interno del Chiostro della Basilica di Santo Stefano, sarà deposta una corona alla lapide che ricorda i bolognesi caduti durante la prima guerra mondiale. Sarà presente la vicesindaco Marilena Pillati.



alle 9, nella Basilica di San Petronio, Santa Messa. Per l'Amministrazione comunale sarà presente presente la vicesindaco Marilena Pillati.



alle ore 10.30, al monumento Ossario dei Caduti della Grande guerra, Certosa monumentale, sarà deposta una corona. Sarà presente l'assessore Virginia Gieri.



alle ore 11, Messa e deposizione corone al Cimitero di guerra Britannico e al Cimitero di Guerra Polacco, in via Dozza. Sarà presente la vicesindaco Marilena Pillati.



Alle cerimonie sarà presente il Gonfalone del Comune di Bologna.