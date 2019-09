20 settembre: tappa bolognese per il campionato universitario Makers

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 circa, presso l’Aula ERCOLANI E2 del Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI), Mura Anteo Zamboni 2B – Bologna, si terrà l’unica tappa in Emilia Romagna del Campionato Universitario Makers, il primo hackathon italiano sull’Internet of Things organizzato da Math2B.

Forma una squadra con 2 colleghi e sfida gli altri team con i componenti elettronici Arduino e Texas Instruments forniti dall’organizzazione! Sei da solo? Nessun problema, ti troveremo una squadra!



CHI PUO' PARTECIPARE?

Studenti, laureandi e neo-laureati, triennali e magistrali, dottori di ricerca di FISICA, INFORMATICA, INGEGNERIA e MATEMATICA di max 29 anni (nati tra il 1990 e il 2000) di tutte le Università dell’Emilia Romagna.

La gara prevede max 60 partecipanti, raggruppati in team di 3 unità, che presenteranno i loro output ai responsabili delle aziende che vorranno intervenire.

La partecipazione è GRATUITA.



COSA SI FA?

In circa 8 ore i partecipanti dovranno progettare e realizzare un output sulla base di una traccia/keyword estratta il giorno della gara. E’ prevista la presentazione di alcune aziende che potranno supportare i team con dei tutor tecnici, valutare gli output e raccogliere i CV per eventuali proposte di stage e di collaborazione. Al momento hanno confermato la loro adesione ARROW ELECTRONICS, MARPOSS, QIBIT.

Verso le ore 13.00 sarà offerto uno spuntino per ...ricaricare le batterie!



COSA SI VINCE?

Sono previsti simpatici premi di tappa per i team classificati dal 1° al 3° posto! Il team vincitore andrà in Finale Nazionale allo SMAU Napoli il 13 dicembre per provare ad aggiudicarsi il titolo di Campione Universitario Italiano Makers davanti alle più importanti aziende del mondo IT e dell’open innovation.



Il Super-Premio Finale per il team Campione Italiano è un viaggio a Ginevra con visita al CERN!

Premio Speciale Kaspersky per un team finalista: viaggio a Mosca e visita ai laboratori Kaspersky!