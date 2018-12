"A Natale ti regalo una mostra personale": collettiva al circolo Arci

Sabato 8 dicembre alle ore 20.30, al Circolo Arci La Staffa in vicolo Fantuzzi 5a, nel centro di Bologna vicino alle due Torri, si inaugura la mostra collettiva “A Natale ti regalo una mostra personale”. Il Circolo Arci La Staffa propone una prossima mostra di Arte contemporanea nella quale 28 artisti si metteranno in gioco, partecipando in tal senso ad una importante novità in quanto sarà il giudizio dei visitatori sulle opere esposte a determinare il vincitore della mostra.

L’artista più apprezzato vincerà l’allestimento di una propria personale nello spazio espositivo del Circolo.

I 28 artisti partecipanti sono stati selezionati in base alle loro diversità espressive e creative, sia di stili e sia di tecniche, al fine di dare al pubblico uno spaccato quanto più ampio e diversificato dell’arte pittorica e fotografica contemporanea con cui rapportarsi.

Attraverso il proprio coinvolgimento estetico, e tramite la percezione sensoriale ed emotiva delle opere in mostra, il visitatore è chiamato ad apprezzare e a valutare l'opera artistica che gli si pone dinnanzi, indirizzandolo in tal modo ad una partecipazione attiva, creativa e riflessiva.

Ogni opera artistica merita di essere attentamente valutata.

La mostra, curata da Aldo Manzanares, tende ad evidenziare la rappresentazione visiva nell’arte della figura e i significati trascendentali e concettuali della figura stessa, nonché il colore e la materia di essa.

La mostra sarà visibile dal 8 al 22 dicembre 2018 con orario 20.30 - 01.00.

Ai visitatori sarà data una scheda dove poter indicare tre preferenze tra le opere esposte.

Il vincitore sarà proclamato il 22 dicembre dopo lo spoglio delle schede.

Ingresso gratuito con tessera Arci.



Espongono:

Tino Cavagnoli

Donatella Sechi

Gigi Musa

Tonia Gentile

Antonio Cariola

Mara Zini

Federica Parizzi

Loberg

Martina Santarsiero

Fulvio Gavinel

Bernardo Bandinelli

Marco Lay

Anna Bonini

Giuseppe Portulano

Alice Serra

Tiziana Bortolotti

Giuseppe Molea

Ludovica Lotito

Stefania Ormas

Alfredo Conticello

Gianluigi Marazzo (OZARAM)

Silvia Tampieri

Iacopo Giannini

Stefania Parisi

Nicoleta Badalan

Enrico Celesti

Grazia Barbieri

Alice Mazzei



Articolo di Rosetta Savelli

