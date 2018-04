25 Aprile in Appennino: gli eventi Comune per Comune

Appennino bolognese, gli appuntamenti per il 25 aprile. Gli appuntamenti nei comuni dell’Appennino bolognese in occasione della celebrazione della Festa della Liberazione: ci sono commemorazioni e deposizioni di corone, ma anche concerti, fiaccolate e appuntamenti con le scuole

23 aprile

I comuni dell’Unione dell’Appennino bolognese celebrano la Festa della Liberazione con incontri, appuntamenti musicali, commemorazioni. Di seguito l’elenco degli appuntamenti,

Camugnano

• 11: Piazza Kennedy Alza bandiera e deposizione di una Corona al Monumento dedicato a Tutti i Caduti . Saluto ai partecipanti Del Sindaco Alfredo Del Moro.

• Trasferimento con mezzi propri in Via Marconi, località Poggio di Camugnano alla Lapide in ricordo di Antonio Brunetti

• Trasferimento alla Baita del Gruppo Alpini: Alza bandiera e deposizione di una corona al Cippo delle Penne Mozze.

• 12,30: Pranzo presso la Baita. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione.

Castel di Casio

• 9,30: Deposizione di una corona al Monumento ai Caduti a Suviana

• 12: Deposizione di una corona presso il monumento ai Caduti di Nassirya in località Prati

• 12,30: Deposizione di una corona presso il monumento ai Caduti a Castel di Casio

• 13: Deposizione di una corona presso il monumento ai Caduti a Badi

Castiglione dei Pepoli

Commemorazioni

• 9: Baragazza

• 9.30: Monumento di Baragazza

• 10: Parco della Rimembranza di Castiglione dei Pepoli

• 10.45: Giardino del Centro di Cultura Guidotti

• 11.30: Cimitero di Guerra Sudafricano

• 12: Monumento di Creda. Con la partecipazione delle scuole di Carmignanello

• 12.30: Piazza di Lagaro

• 15.00 - Monumento di Rasora

Festa della Resistenza a Rasora. Presso la Casa Del Popolo di Rasora (Castiglione Dei Pepoli). Alle 15 saluto delle autorità e deposizione della corona presso il monumento ai caduti.

A seguire: musica e poesia a cura di SassiScritti, lettura poetica a cura di Azzura D’Agostino e concerto del cantautore Alessio Lega.

Gaggio Montano

• 8,30: Deposizione di fiori al Sacrario Cason dell'Alta e alla Medaglia d'Oro Rossano Marchioni a Bombiana

• 12,30: Deposizione di fiori al Monumento in Memoria dei Martiri a Molinaccio (Silla)

• 16: Inaugurazione del Monumento in Memoria dei Martiri di Molinaccio, in località Molinaccio, ristrutturato e riposizionato grazie all’aiuto di molti volontari.

Grizzana Morandi – 24 aprile

• 20.30: Piazza del Municipio - Concerto del Corpo Bandistico "G. Verdi" di Riola

• “I colori della pace”. Riflessioni dei bambini della Scuola Primaria di Grizzana Morandi

• 21: Fiaccolata dei Borghi

• “Frammenti di memoria” Performance a cura dei ragazzi del plesso scolastico Don Milani di Riola

Lizzano in Belvedere

• 9,30: Lizzano, Piazza Marconi: Deposizione delle corone con onore ai Caduti

• 10: Vidiciatico, Piazza XXVII Settembre - Via Panoramica - Deposizione delle corone con onore ai Caduti. Intervento del rappresentante dell'ANPI Antonio Baruffi.

Partenza delegazioni per Pianaccio - Monteacuto - Corona - Querciola - Poggiolforato - Casa Berna - Chiesina - Rocca Corneta .

Interverrà il Corpo Bandistico.

• 15: Centro documentale Enzo Biagi a Pianaccio: Non perdiamoci di vista: una scultura per Enzo Biagi. Inaugurazione della statua dedicata ad Enzo Biagi. Cerimonia ufficiale ed interventi delle autorità. Al termine piccolo rinfresco e brindisi per gli intervenuti.

Marzabotto 24 aprile

• 18: presso la Casa della Cultura e della Memoria di Marzabotto - Presentazione del libro "Fascismo e tortura a Bologna. La violenza fascista durante il regime e la RSI" di Renato Sasdelli

Marzabotto 25 aprile – Cimitero di San Martino

• 9.30: Deposizione di corone nel sacrario dei caduti

• 10.00: Manifestazione a San Martino di Monte Sole - Concerto degli “Scarriolanti" e della Banda Bignardi di Monzuno

• 10.30: Funzione religiosa della “Piccola famiglia dell'Annunziata"

• 10.45 Interventi di Valter Cardi Presidente Comitato Onoranze Caduti di Marzabotto, Romano Franchi Sindaco di Marzabotto

• 11.00: Orazioni ufficiali: Gabriele Del Grande, giornalista Daniele De Paz, Presidente della Comunità Ebraica di Bologna, Lidia Menapace Partigiana, politica e saggista

• A seguire Spettacolo "L'articolo 3" delle "Gocce di Memoria" in collaborazione con il Coro Farthan e l'Associazione Calamaio

Marzabotto 25 aprile – Centro visite “Il Poggiolo”

Stand Anpi - Mostra Brigata Stella Rossa

• 13.30 Stand Anpi - Partenza visita/Spettacolo "L'Ultimo autunno" a cura di La Nave Europa in collaborazione con le guide volontarie del Parco Storico di Monte Sole

• dalle ore 13.30 Prato Del Poggiolo

◦ Concerti di: Yo Yo Mundi (vincitori del contesi Monte Sole free Music festival) Marakatimba • Mama Afrika • Nuju

◦ Interverranno: Gino Strada • Maurizio Landini dalle 18.30 Dj set di Montagna di Suono

Marzabotto 25 aprile – Scuola di Pace di Monte Sole

12: Cortile - Partenza della visita guidata al Memoriale di Monte Sole a cura della Scuola di Pace

15: Aula Magna - Gabriele Del Grande presenta il libro "Dawla. La storia dello Stato Islamico raccontata dai suoi disertori",

16.30: Sala Proiezioni - Presentazione di "Il nostro ritorno a Ventimiglia", di Lorenzo Balbo e Luca Vanelli. Racconti e foto per ragionare su Europa, accoglienza e immigrazione

Marzabotto 25 aprile – Caprara di Sopra

14: Canti e balli dei Biasanòt

Monzuno 24 aprile:

• 10: commemorazione presso il monumento ai caduti di Monzuno

• 11: commemorazione per il monumento ai caduti di Vado. A Vado saranno presenti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Vado-Monzuno che leggeranno brani sulla guerra e sulla pace ed eseguiranno brani musicali della scuola di musica.

Monzuno 25 aprile:



• 8,30: commemorazione con deposizione della corona presso il monumento ai caduti di Monzuno.

• 9,15: commemorazione con deposizione della corona presso il monumento ai caduti di Vado, dove sarà presente il Corpo Bandistico della Banda Bignardi.

Per informazioni rivolgersi a Lucia Dallolio tel. 3485161117, Ermanno Pavesi tel. 3385055363

San Benedetto Val di Sambro

• 8.30: San Benedetto Val di Sambro deposizione corona alla lapide del Palazzo Comunale

• 9: Monteacuto Vallese, strada provinciale (località Casa Sarti) deposizione corona al Cippo dei Caduti

• 9.15: Monteacuto Vallese, San Rocco: deposizione corona al Monumento dei Caduti

• 9.30: Ripoli, Santuario di Serra: deposizione corona alla lapide dei Caduti

• 10.15: Montefredente: deposizione corona al Monumento dei Caduti

• 10.45: Pian di Balestra: deposizione corona al Monumento Martiri della Resistenza

• 11: Ca’ di Santoni: deposizione corona al Monumento Martiri della Resistenza

• 11.45: Piano del Voglio: deposizione corona al Monumento ai Caduti Orazione Commemorativa. Parteciperà il Corpo Bandistico di Piano del Voglio

Vergato

• 9: Riola - Cerimonia presso il Monumento ai Caduti di Savignano in Piazza Alvar Aalto e presso il monumento ai Caduti in Via Nazionale

• 09.30: Vergato - Deposizione corona alla Caserma dei Carabinieri

• 10.15: Vergato - Ritrovo presso il palazzo Comunale e partenza corteo in direzione della Scuola Primaria di Vergato

• 10.30: Vergato - Deposizione corona alla Scuola Primaria “XXV Aprile 1945”, con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Vergato

• 10.45: Vergato - Deposizione corona alla lapide del Municipio

• 11: Vergato - Santa Messa in Piazza della Pace

• 11.45 Vergato - Cerimonia conclusiva con deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e, a seguire, discorsi ufficiali di Celebrazione del Dirigente Scolastico Prof. Paolo Bernardi e del Sindaco Massimo Gnudi