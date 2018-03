Festa della Liberazione a Monte Sole

Festa della Liberazione in un luogo simbolo della Resistenza italiana. A Monte Sole, in mattinata orazione ufficiale in località San Martino in memoria dell'eccidio di Marzabotto. Per tutta la giornata in località Poggiolo festa con stand gastronomico e ristorante con menù dedicato, concerti, mostre, balli popolari.

Monte Sole (Marzabotto) | URP 051 6780511