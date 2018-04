25 Aprile a San Giovanni in Persiceto

Festa della Liberazione a Persiceto per il 73° anniversario. Da sabato 21 a mercoledì 25 aprile si terranno a Persiceto varie iniziative commemorative in occasione del 73° anniversario della Liberazione (25 aprile 1945) promosse dal Comune in collaborazione con Circolo Arci Accatà e Anpi sezione di Persiceto.

73° anniversario della Liberazione

Locandina 25 aprile 2018

I festeggiamenti per la commemorazione del 73° anniversario della Liberazione prenderanno avvio già da sabato 21 aprile con la “Cena della Resistenza” che si terrà dalle ore 20 alle 24 al Circolo Accatà, in via Cento 59, con prenotazione obbligatoria al 328.6751548 (menù: involtino croccante con le rosole, tartufini speziati, carpaccio di spinaci tenerissimi, farfalle tricolori in salsa di porri, ossobuco in gremolada con asparagi mimosa, dolce resistente dell'Akkatà, vino bianco e rosso, acqua naturale e frizzante). Costo: adulti € 20, bambini fino a 10 anni gratis, ridotto € 15 per studenti, disoccupati e chi deve risparmiare. Ingresso riservato ai soci Arci.

Mercoledì 25 aprile si terrà poi la commemorazione istituzionale della Liberazione con i cortei per la deposizione delle corone sui monumenti, previsti rispettivamente alle ore 9.30 a San Matteo della Decima nel piazzale del Centro Civico e alle ore 11 a San Giovanni in Persiceto in piazza del Popolo. Interverrà il sindaco Lorenzo Pellegatti. Alcuni studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede”, in collaborazione con l’associazione “Bibliotechiamo” e Anpi – sezione Persiceto, leggeranno brani scelti per l’occasione, mentre l’accompagnamento musicale sarà eseguito dal Gruppo Bandistico Persicetano. Il sindaco presenterà poi il progetto didattico “Costituzione e Interculturalismo” proposto dal Comune alle scuole, in collaborazione con l’Università di Bologna. Nel pomeriggio, con ritrovo alle ore 14.30 in piazza Garibaldi, si terrà la “Pedalata della Resistenza” verso Lorenzatico, mentre alle ore 15 da piazza Garibaldi partirà il pullman per i monumenti di Lorenzatico e Cavezzo (info: 334.6290688).