26 dicembre a Castel San Pietro: “Natale con i tuoi, Santo Stefano con noi!”

Si rinnova il doppio appuntamento Natale con i tuoi, Santo Stefano con noi, ormai diventato tradizione per il giorno di Santo Stefano al Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme (ore 16.30 e ore 21). Uno spettacolo comico che sconfina nel mondo circense, moto adatto per le festività natalizie.

In scena il duo comico Marco Dondarini e Davide Dalfiume che stupirà il pubblico con nuovi sketch. Una comicità fresca che mantiene un legame con la grande tradizione comica italiana. Non c'è situazione quotidiana che i due non riescano a trasformare in motivo di gag. Ospiti il comico Domenico Lannutti e l'attrice acrobata Gaby Corbo che daranno vita ad un varietà surreal-popolare, in un girotondo di personaggi bizzarri e assurdi, uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret.



Posti ancora posti disponibili e un'idea originale per fare un regalo di Natale speciale a chi amiamo, una sorpresa molto carina per un pomeriggio divertente e in compagnia del BUONUMORE. La biglietteria sarà aperta eccezionalmente per la prevendita domenica 22 dicembre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.00.