Anche il 28 luglio le grotte della memoria, itinerario rievocativo alle Grotte del Farneto

Prosegue a luglio, Le Grotte della Memoria, itinerario rievocativo alle Grotte del Farneto a cura di Fraternal compagnia - nell’ambito di Bologna Estate



Prossime date itinerario: 14 e 28 luglio, 25 agosto, 1 e 15 settembre



Dopo l’esordio di giugno che ha visto il sold out in tutte le iniziative proposte, prosegue il progetto Le Grotte della Memoria, itinerario rievocativo alle Grotte del Farneto, ideato da Fraternal Compagnia che si affianca al Festival Commediestate – Maschere vive in città, arrivato alla VI edizione. Una vera sfida quella lanciata dalla compagnia che mette la propria professionalità nell’ambito dello spettacolo a disposizione delle richieste rivolte alle periferie nella recente politica comunale. L’obiettivo della proposta culturale è quello di promuovere il territorio narrandone le peculiarità per contrastare scarsa socialità e isolamento, che vede una significativa necessità di luoghi di aggregazione per favorire stabilità, ricomposizione del tessuto sociale e integrazione. L’ampia partecipazione registrata testimonia quindi un doppio successo in un territorio con queste caratteristiche.

Oltre le Mura c’è Memoria e Teatro dell’Arte lavora su un doppio binario: valorizzare il territorio e la sua storia attraverso nuove iniziative e rivitalizzarlo attraverso un intrattenimento a carattere popolare e originale.

Le Grotte della Memoria, itinerario rievocativo alle Grotte del Farneto, è un’iniziativa presentata quest’anno a sabati alternati e che vuole diventare un appuntamento fisso estivo, eventualmente proponibile anche ai turisti in lingua inglese. L’itinerario e l’allestimento predisposti costituiscono un frammento riportato ad oggi della realtà di un tempo che ha visto centinaia di persone cercare qui rifugio durante i bombardamenti. Non si tratta di uno spettacolo ma di una rievocazione, un momento di storia ricostruito e da far vivere al pubblico coinvolgendolo direttamente nelle azioni, con lo scopo di legare la memoria degli uomini alla memoria dei luoghi, soprattutto quando così suggestivi: le Grotte creano un salto nel tempo in modo naturale e in loro sono ancora presenti i segni di quegli avvenimenti; hanno una valenza propria, naturalistica, e di studio dell’ambiente, ma come testimoni di fatti storici reali diventano anche oggetto di memorie e cultura del territorio bolognese. La rievocazione al Farneto ha un valore simbolico perché tante sono le grotte che sono vicine, e tante di più ce n’erano.

Evento inserito nell’ambito di Bologna Estate e sostenuto dai contributi di Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Fondazione del Monte e Quartiere Savena, con il Patrocinio dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale e in collaborazione con il Gruppo Speleologico Bolognese (GSB-USB) e l’Ass. Italiana Cultura e Sport; Radio Città del Capo Media Partner.

Prossimi appuntamenti: 14-28 luglio, 25 agosto, 1-15 settembre (in via Carlo Jussi, 171 – S. Lazzaro di Savena) – Prenotazione obbligatoria - Biglietto 15 euro.



