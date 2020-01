29 gennaio 2020: “Ritratti di gente invisibile”

Mercoledì 29 gennaio alle ore 18.00, la presentazione del libro di Diego Pagani, apicoltore e presidente di Conapi, edito da Pendragon, che racconta il lavoro, i sacrifici e la passione necessari per custodire le api e il loro mondo.



Bologna, 23 gennaio 2020 – Le storie di 13 apicoltori si uniscono a scatti di vita vissuta. Appuntamento mercoledì 29 gennaio alle ore 18.00 presso la Libreria Coop Ambasciatori di Bologna per la presentazione di “Ritratti di gente invisibile”, edito da Pendragon. Interverranno l’autore, Diego Pagani, apicoltore piemontese e Presidente di Conapi, Consorzio Nazionale con oltre 600 soci apicoltori professionisti e 100 mila arnie, e Andrea Segrè, economista e agronomo.



Il libro racconta le vite di alcuni apicoltori che operano dal Nord al Sud della penisola, con l’obiettivo di far conoscere quante storie, a volte davvero incredibili, siano racchiuse in un vasetto di miele: sogni, sacrifici, rischi, gratificazioni, un po' di follia, ma soprattutto la bellezza di un lavoro appassionante, nella natura e per la natura. Un’occasione per approfondire il mestiere di “custodi” delle api, insetti estremamente preziosi per la sopravvivenza della Terra.



“Esistono migliaia di libri di apicoltura - scrive Diego Pagani all’interno del libro -, alcuni molto tecnici, altri con un piglio più bucolico. Migliaia di libri sulle api, altre migliaia sul miele e gli altri prodotti dell’alveare, in tutti i paesi, in quasi tutte le lingue del mondo. Quasi nessuno parla degli apicoltori, di chi fa questo mestiere, di chi vede il mondo attraverso una rete o un velo di fumo. Gli apicoltori sono ovunque, intorno a noi, in ogni paese, ma non li vediamo mai, è gente invisibile. Sono un apicoltore e ho voluto scrivere questo libro per restituire un po’ di quello che ho ricevuto in questi anni, da chi è presente in queste pagine e dai tanti che qui non ci sono”.



Diego Pagani è in primis apicoltore ma anche grande appassionato di grafica e di musica. Ha infatti realizzato personalmente le illustrazioni contenute nel volume e, a introduzione di ogni capitolo, ha inserito il titolo di un brano musicale. A completare l’opera, un intenso reportage in bianco e nero di ritratti e paesaggi della fotografa Rosy Sinicropi. In questo modo, scrittura, fotografia, musica e illustrazioni si combinano in un volume unico, che coniuga elementi così diversi, ma allo stesso tempo affini.