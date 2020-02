33° Mostra di Piante Grasse a Bologna

Sta per andare in scena la 33° Mostra di Piante Grasse al Centro Culturale Rosa Marchi: appuntamento il 23 -24 Maggio 2020 dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:30.



Per info pagina su facebook Amici Emilia Romagna Piante Grasse