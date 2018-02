4 marzo, Piazza Grande omaggio a Lucio Dalla

PIAZZA GRANDE CONCERTO OMAGGIO A LUCIO DALLA. 4 Marzo ore 17:00 - Teatro Oratorio san Filippo Neri, Via Manzoni, 5. Ingresso € 5,00. Info e prenotazioni: oratoriosanfilipponeri@mismaonda.eu



Organizzazione: Cortile Café e Mismaonda



Come ogni anno Piazza Grande l'omaggio a Lucio Dalla, progetto ideato da Stefano Fucili cantautore prodotto da Lucio Dalla ed autore con e per Dalla della canzone Anni Luce (cd Luna Matana 2001), non poteva mancare a Bologna in occasione della ricorrenza del 4 marzo, compleanno di Lucio.



Quest'anno ci saranno due concerti in due location,

sabato 3 ore 22:00 al Cortile Cafè

e domenica 4 ore 17:00 , in una versione più "teatrale" al Teatro Oratorio san Filippo Neri.



Piazza Grande è uno dei più significativi tributi nazionali al grande Lucio Dalla, reduce da successi in piazze e teatri di tutta Italia dal 2012 per omaggiare il grande cantautore bolognese.

Non un semplice tributo ma un vero e proprio viaggio attraverso la musica e la poesia dell'indimenticabile Lucio rievocando le atmosfere live dei concerti di Dalla come Banana Republic e Work In Progress (Dalla — De Gergori)



Oltre alle canzoni ci sarà anche la poesia di Lucio, interpretata dall'attore teatrale Fabrizio Bartolucci.



I successi di Lucio saranno eseguiti dal vivo da una band di grandi musicisti:



STEFANO FUCILI voce e chitarra

CARLO SIMONARI piano, tastiere e voce

FABRIZIO BARTOLUCCI recitazione testi

TOMMY BALDINI chitarre elettriche, slide guitar e bouzouki

ROBERTO PANARONI basso

DAMIANO TREVISAN batteria



L'evento non sarà un semplice concerto ma ci saranno anche diversi ospiti amici e collaboratori di Dalla che canterano o ricorderanno Lucio con episodi inediti condivisi con lui.



Tra i brani in scaletta anche l'inedito Almeno Pensami portato da Ron all'ultimo Sanremo e tutti i successi come 4 marzo 43, Piazza Grande, L'anno che verrà, Caruso, Attenti al Lupo, Canzone, Tu non mi basti mai, L'ultima luna, Balla Balla Ballerino, Ma dove vanno in marinai, Anna e Marco, Disperato Erotico Stomp, Le Rondini, Anni Luce etc.