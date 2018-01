A Crevalcore "4 passi nel Medioevo"

Il 12/13 maggio 2018, Villa Ronchi Crevalcore (BO), rivivrà la storia.

Artigiani e mercanti, armati e popolani ridaranno

vita al medioevo a cavallo tra il 1380 e il 1410.

Nel grande accampamento si assisterà a scene di vita quotidiana.

Nel mercato storico abili artigiani esporranno e mostreranno le lavorazioni di un'epoca così lontana. Momenti di didattica sulle armi e l'artigianato si alterneranno a scene di intrattenimento teatrale e musicale.

Rievocazione della Battaglia che vide Crevalcore teatro di importanti fatti d'arme nel 1390, tra l'esercito del duca Alberico da Barbiano, comandante delle truppe bolognesi e l'esercito visconteo.

Quattro passi nel medioevo:

una grande festa, un appuntamento imperdibile, per comprendere e forse rivalutare questa parte della nostra storia così grande ed importante.

Non sarà possibile accedere alla manifestazione in abiti storici a meno che non si faccia parte di uno dei gruppi di Re-enactors o dei mercanti invitati.