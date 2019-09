42° festa dei bambini - cosa tiene accese le stelle?

La Festa dei Bambini nacque a Bologna l’8 settembre 1976 - Natività di Maria - da un gruppo di amici delle scuole superiori e per diversi anni si è svolta in piazza Santo Stefano per poi spostarsi in vari parchi della città: il parco dell’ex Manifattura tabacchi, Villa Serena, la Lunetta Gamberini, la Montagnola, parco Tanara, i Giardini Margherita e piazza Maggiore.



Alla Festa dei Bambini si gioca , perché nel gioco i bambini esprimono naturalmente il desiderio di conoscere, di scoprire chi sono e di trovare degli amici.



Alla Festa si fanno laboratori perché è bello stare insieme grandi e piccini e provare stupore per quello che le nostre mani riescono a creare guardando un maestro.



Alla Festa si mettono a tema le domande che riempiono la vita quotidiana con l’aiuto di uomini e donne che si raccontano, condividendo gratuitamente un pezzetto di strada.



Alla Festa si incontrano alcune realtà educative della nostra città che, nel tempo, hanno voluto condividere la propria esperienza con chi ha cominciato quest’avventura, mettendosi al servizio nel costruire un luogo bello, insieme.



Infine alla Festa si mangia insieme, perché sedersi attorno a un tavolo con amici vecchi e nuovi rende la vita una festa.



La Festa si aprirà Sabato alle 11:00 con l’inizio della attività per i bambini e per i ragazzi da 0 a 12 anni e si chiuderà Domenica alle 17:00 dopo uno spettacolo musicale per i più piccoli. Durante i due giorni della festa saranno sempre attivi laboratori creativi, tornei sportivi, spettacoli e musica. Saranno inoltre attivi stand gastronomici e una pesca con ricchi premi. Il momento centrale sarà lo spettacolo di Sabato 21 alle 21:15 con il poeta Davide Rondoni

che racconterà il rapporto tra Leopardi e le stelle, nel 200° anniversario della pubblicazione della poesia “L’Infinito”.



Per info cercaci su Facebook @festadeibambini

o sul sito: http://festadeibambini.org/