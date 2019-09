"44 Gatti live Show": una storia unica e "gattastica" e le più famose canzoni dello Zecchino d'Oro

Sulla scia del grandissimo successo televisivo arrivano sul palcoscenico i gattini più simpatici e travolgenti in un nuovo show pensato per divertire grandi e piccini con una storia unica e "gattastica" e le più famose canzoni dello "Zecchino d'Oro". Dopo il sold out dello scorso maggio delle due anteprime assolute del Teatro Olimpico di Roma e del Teatro Nazionale di Milano, il tour riparte nella stagione 2019/2020 nei principali teatri italiani.

44 Gatti è il nuovissimo cartone animato di Rainbow, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo. Lo spettacolo è la prima produzione prescolare del Gruppo Rainbow realizzata in collaborazione con l'Antoniano di Bologna e Rai Ragazzi, e combina musica ed edutainment con un'animazione di altissima qualità. Nata dal genio e dall'estro creativo di Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow, 44 Gatti affronta temi importanti come la diversità, la tolleranza, la solidarietà, trasmettendo valori positivi sempre in modo divertente. Il titolo si ispira alla celebre canzone "44 Gatti" che nel 1968 vinse la decima edizione dello "Zecchino d'Oro" e da allora è uno dei brani più rappresentativi della kermesse canora per bambini, entrato nell'immaginario collettivo degli italiani.