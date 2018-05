4a tappa: Mercatinomamme a San Lazzaro

DOMENICA 27 MAGGIO DALLE 9,30 ALLE 18,00 Piazza Bracci – San Lazzaro di Savena (BOLOGNA)



Acquisti a buon mercato per le famiglie e intrattenimenti per i bambini, con ingresso gratuito, all’insegna della cultura del riuso

Durante l’evento della prima edizione del Food Truck Festival in Piazza Bracci a San Lazzaro (BO) ricco di eventi, musica e iniziative che vedranno il coinvolgimento di tutto il territorio DOMENICA 27 Maggio dalle ore 9,30 alle 18,00 ci sarà la 10a edizione del MercatinoMamme la Cultura del Riuso in collaborazione con Beer Brothers On The Road .



Nata per consolidare la cultura della responsabilità personale, rispetto alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti, attraverso la messa in campo di buone abitudini che in questi ultimi anni si stanno diffondendo maggiormente, con innumerevoli benefici, sia ambientali sia economici per l’intera collettività.

Non solo abbigliamento e scarpe: negli stand gestiti dalle mamme si possono trovare giochi e libri per bimbi, passeggini, lettini, seggiolini per auto, accessori per neonati, vestiti prémaman e altro ancora. Insomma, tutto quanto serve in famiglia, in ottimo stato, pronto per essere ceduto e “adottato” in altre case.

Intrattenimento gratuito per tutta la famiglia!



E mentre i grandi fanno acquisti, i bambini possono divertirsi con spettacoli di magia e di fuoco con Mago Svalvolino, l’ “Arte en Plein Air” per dipingere all’aria aperta come dei veri pittori con la Didattica del Museo di Ca’ la Ghironda e nel pomeriggio con i burattini dell’Associazione Garisenda, palloncini, truccabimbi e Album panini in omaggio. Non mancheranno stand gastronomici per pranzare o fare merenda.



Tanti, allora, i motivi per venirci a trovare e condividere del tempo libero fra spettacolo, divertimento, magia e shopping alla pari!

