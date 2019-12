5^ Marcia della Pace e dell'accoglienza di Bologna

Battono INSIEME i cuori di Bologna

BOLOGNA VIVE



1 gennaio ore 15.00, Piazza VIII agosto

"INSIEME Città aperte e solidali"

Con Cecilia Sarti Strada



Con il Patrocinio di:

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Assemblea legislativa

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI BOLOGNA

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE BOLOGNA

CNA BOLOGNA



50 ADERENTI

Associazioni Comunità Gruppi



Perché la 5^ edizione della Marcia della Pace e dell’Accoglienza della Città di Bologna, il 1 gennaio 2020?

Perché in certi casi bisogna esserci, insieme, per dire basta alle parole e ai gesti di odio, che feriscono i più deboli ma fanno male a tutti. Perché in una comunità in cui ci si guarda in cagnesco non vive bene nessuno, e far la voce grossa non aiuta a risolvere i problemi.

Perché ci si salva soltanto insieme, sempre: dai pericoli del mare, dalla condizione di bisogno, dai rischi per la democrazia, che è un bene superiore che appartiene a tutti. Lo abbiamo sempre fatto, in questa Città, in questo territorio. E’ la nostra ricetta: tirarsi su le maniche e lavorare insieme, per costruire lavoro, per dare diritti, per aiutare chi resta indietro. Rispettandosi a vicenda. Con semplicità, intelligenza, gioia di vivere.

Questo vuol dire essere bolognesi, appartenere a questa terra, a prescindere dal luogo in cui si è nati. Orgogliosi insieme, vecchi e nuovi cittadini, di ciò che abbiamo alle spalle.

Ci hanno insegnato che non si sta in pace da soli ma si fa la pace, tra due o più persone. E la pace non piove dal cielo, ma la si costruisce insieme, dal rapporto con i familiari e il vicino di casa, al rapporto tra stati e popoli. E fare pace significa, ad esempio, spendere i soldi di tutti non per comprare armi ed aerei F35, ma per tener su un Paese che crolla e costruire scuole. Significa dare casa e lavoro a chi non ce l’ha, dare una mano a chi non ce la fa, ridare dignità a chi sembra averla perduta. Riportare parole e gesti gentili, bellezza, allegria nel territorio in cui viviamo. Camminare insieme in questa direzione, insieme nelle piazze. Dove da quest’anno -finalmente!- ci sentiamo in buona compagnia, da 5 anni ci stavamo un po’… come sardine!

Si è data la stura, irresponsabilmente, a tanti cattivi spiriti che hanno già fatto malissimo a questo Paese e non sarà semplice rimetterli nel vaso. Ma insieme possiamo farlo. Possiamo costruire “Città aperte e solidali”. Possiamo ritornare ad avere e a dare fiducia.

Possiamo tornare a stare bene insieme, anche con la Marcia della Pace e dell’Accoglienza, per il 5^ anno consecutivo a Bologna, l’1 gennaio 2020 ore 15.00.

