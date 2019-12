Downtown dinner & dance: movimento noviolence a favore di SOS Donna

Proseguono le serate musicali al Downtown, presso il Qubò in vicolo Sampieri a Bologna.

Venerdì 6 dicembre l’appuntamento si arricchisce di un’importante collaborazione col movimento NoViolence a sostegno dell’associazione SOS Donna.



Un’occasione che unisce la musica, il cibo e il divertimento ad una iniziativa benefica sostenuta dal movimento NoViolence nato per affermare con azioni specifiche, giorno dopo giorno, i diritti e la dignità della donna, e con l’obiettivo di stigmatizzare ogni forma di violenza e discriminazione. Indispensabile è stimolare le donne ad avere il coraggio di denunciare sempre ogni forma di abuso e violenza, accrescendo la consapevolezza che la denuncia è uno strumento fondamentale nella lotta contro la violenza di genere.



Durante la serata al Downtown ciascuno potrà contribuire concretamente acquistando le borse e i patch firmati NoViolence il cui ricavato andrà in parte devoluto all’associazione SOS DONNA la cui attività principale è quella di accogliere le donne che hanno subito violenza che chiedono sostegno e aiuto. Il sostegno comprende l’accompagnamento delle donne in tutto il percorso, anche col supporto di avvocati e psicologi, che va dalla presa di coscienza, alla fase decisionale e di denuncia, al contatto con assistenti sociali e le forze dell’ordine fino alla ricerca di una sistemazione per ricominciare una nuova vita. Altro fronte a cui SOS DONNA dedica le sue energie e risorse è quello della prevenzione, che si concretizza in una capillare opera di informazione per riconoscere la violenza in tutte le sue manifestazioni e combatterla con gli strumenti più idonei ed efficaci. Nell’ambito della prevenzione SOS DONNA dedica particolare attenzione al mondo dei giovani e delle scuole.

NoViolence è un prodotto giovane e personalizzabile al 100%. Infatti, oltre alla pelle, la borsa è realizzata con uno speciale velcro ad asola dall’effetto vellutato dove è possibile attaccare tutte le nostre patch con il sistema a velcro uncinato. Potrai creare la tua borsa ed esprimere il tuo stile ogni giorno in modo diverso, diventa la stilista di te stessa e dai sfogo a tutta la tua creatività e voglia di esprimerti.



La serata inizia con l’aperitivo e a seguire la cena con menu a degustazione che comprende antipasto gourmet della casa, primo e secondo di stagione, dessert, vini provenienti dalle migliori cantine nazionali e, su richiesta, cibi vegetariani con pietanze dedicate.

In console, per gli amanti del genere house, ritorna a grande richiesta arriva un artista che ha dato vita, insieme ad altri suoi colleghi al movimento house italiano: Massimino Lippoli.



Nato a Milano, Massimino Lippoli comincia il suo lungo cammino nei clubs più prestigiosi della city facendo subito parlare di sé per il suo sound ricercato, cool e dalle “intrusioni” di musica dance anni 70′, un MIX di nuovo e di appena passato che facevano esplodere la pista. Nel giro di poco tempo Riccione, capitale indiscussa delle discoteche, lo volle protagonista, in particolare il Byblo’s, location storica. In contemporanea a questa nuova esperienza produsse Sueno Latino uno dei dischi più importanti sia per originalità che per interesse degli addetti ai lavori di tutto il pianeta, considerato ancora oggi un must. In questi anni si moltiplicano anche i Top clubs che lo vogliono in consolle: Mazoom, Area City, Cenerentola, Desideria, Matis diventando, già dai primi anni ottanta, un’icona dell’house, tanto da essere uno dei primi dj italiani a varcare le consolle di Ibiza nel 1982, Pacha’, Space, e tutti i Top clubs europei. Gli anni novanta furono la conferma del suo successo come dj, producer, remixer. Sicuramente un pioniere dell’house, segue e anticipa le evoluzioni della stessa, ma non rinnega mai i suoi inizi con la disco.



Aperitivo entrata libera h 21.00/23 e 30

Cena h 21.00 € 30



Downtown c/o Qubò – vicolo Sampieri 3 – Bologna

Per informazioni e prenotazioni tavoli cena, disco e liste :

3394449193 - 3389927082 - 3384503985 – 3386165076