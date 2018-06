Pop Up Cinema: il 6 giugno maratona Jurassic World

Cinema Medica Palace – via Monte Grappa, 9 – Bologna

ASPETTANDO BIOGRAFILM

AL POP UP CINEMA PALACE



Mercoledì 6 giugno, a partire dalle ore 20.00

MARATONA JURASSIC WORLD

In sequenza, rivediamo insieme JURASSIC WORLD per poi goderci l’anteprima di JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO, il nuovo capitolo dell’universo di Jurassic Park



In avvicinamento alla quattordicesima edizione di Biografilm Festival – International Celebration of Lives (Bologna, 14-21 giugno 2018), Pop Up Cinema Palace propone un appuntamento imperdibile che prevede speciali riduzioni per il pubblico del festival.

Mercoledì 6 giugno Pop Up Cinema Palace apre i cancelli del parco più pericoloso del cinema con la MARATONA JURASSIC WORLD, la proiezione dei due capitoli più recenti della saga di Jurassic Park con Chris Pratt (I guardiani della galassia) e Bryce Dallas Howard (The Village).

• Ore 20.00: JURASSIC WORLD

• Ore 22.30: Anteprima di JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO

Tra le due proiezioni, una gustosa sorpresa culinaria nel limite delle porzioni disponibili.

• Biglietto intero (unico per entrambi i film della maratona): 14 euro

• Biglietto ridotto: 12 euro (oltre alle usuali riduzioni Pop Up Cinema per i possessori di Tessera YoungERcard e Carta Unipol Banca, la riduzione vale anche per tutte le convenzioni di Biografilm Festival: https://www.biografilm.it/sconti-e-riduzioni/)

• Biglietto ridotto: 9 euro per i possessori di tessera Biografilm Follower su prenotazione al Desk Ingressi Biografilm.

Scopri come richiedere la tessera Biografilm Follower su

biografilm.it/ingressi