Week end di risate: 7 e 8 dicembre a Castel San Pietro Terme

Doppio appuntamento sabato 7 e domenica 8 dicembre alle ore 21.00 sul palco del Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme, con il giovane comico palermitano Roberto Lipari, che ritorna con il nuovo spettacolo “Scusate se insisto”.

Il nuovo monologo ritrae personaggi e ambienti reali ed attuali, descritti in toni che vanno dalla pacata ironia alla denuncia sociale sui temi più caldi quali la famiglia, il futuro dei giovani, la politica, il lavoro. Monologhi, battute a raffica, pensieri e riflessioni mescolati a momenti teatrali in cui l'artista cita due dei suoi grandi idoli come Pino Caruso e Giorgio Gaber.

Cabarettista garbato ed intelligente, Roberto Lipari, in poco tempo, è diventato popolare partendo dal web creandosi un buon seguito di ammiratori in Italia. Con i suoi filmati umoristici, progettati e realizzati ad hoc, ha acquistato popolarità ed i suoi video sono largamente condivisi nel mondo del web tramite i social network. I temi sociali, presenti in tutti i video, sono affrontati con graffiante ironia e con una morale che fa riflettere.

Nel 2016 Roberto Lipari vince la finale della trasmissione Eccezionale Veramente (LA7), l’anno successivo entra nel cast di Colorado Cafè su Italia1. Nel 2017 co-conduttore di Eccezionale Veramente (LA/). A ottobre 2019 esce sul grande schermo il suo primo film da protagonista di cui è anche autore e sceneggiatore “Tuttapposto” commedia sulla mala università. Subito dopo il film viene notato e chiamato come inviato a Striscia la Notizia.



Biglietto intero € 12,00 ridotto € 10,00.Biglietti disponibili su Vivaticket.

La biglietteria sarà aperta sabato 7 dicembre al mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 19.30 alle 21.00 mentre domenica 8 dicembre solo la sera dalle ore 19.30 alle ore 21.00.

Prenotazioni ai numeri: 0542-43273 o 335-5610895 – 377-9698434 (DOPO LE ORE 17.00) oppure via mail: spettacoli@labottegadelbuonumore.it