8 Marzo: mimose e spettacoli a San Giovanni in Persiceto

In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, il Comune di Persiceto propone vari appuntamenti: distribuzione di mimose, narrazioni a tema per bambine e bambine, spettacoli, conferenze e il film vincitore dell’Oscar 2018 ad ingresso ridotto per le donne.



I festeggiamenti in occasione della Giornata internazionale della Donna prenderanno il via a Persiceto mercoledì 7 e giovedì 8 marzo con “Una mimosa per tutte”, banchetto informativo a cura di Udi (Unione Donne in Italia) che si terrà dalle ore 9 alle 13 sotto al Portico del Palazzo comunale (corso Italia 70-72).

Giovedì 8 marzo, alle ore 18, presso la Biblioteca “R. Pettazzoni” di Decima (via Cento 158/a) si terrà “Brutta faccenda essere una fata!”, narrazioni per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni a cura dei lettori volontari. Ingresso gratuito; è gradita la prenotazione al numero 051.6812061. Alle sera, alle ore 20.30, al Teatro comunale (corso Italia 72) sarà la volta di “Una, nessuna, centomila: omaggio alle donne del mondo!”, spettacolo di danza orientale e contemporanea con musica e canto dal vivo, a cura di Silvana Shirin Bellydance e Longara Sport. Ingresso a offerta libera; parte del ricavato sarà devoluto all’Udi (Unione Donne in Italia). Alle ore 21, al cinema Giada, appuntamento con il film drammatico vincitore di ben quattro premi Oscar (miglior film, miglior regista, migliore scenografia e migliore colonna sonora) “La forma dell’acqua” di Guillermo del Toro, con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg (Usa, 2017, durata 119 minuti). Al centro del film, una storia d'amore ambientata negli Stati Uniti durante i primi anni della Guerra Fredda. Elisa, giovane muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora come donna delle pulizie, insieme a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la società. Il suo vicino di casa, Giles, è invece discriminato sul lavoro per la sua omosessualità. Diversi in un mondo di mostri dall'aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio vive in cattività una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità. Ingresso ridotto € 6 per le donne.

Venerdì 9 marzo, alle ore 18, nella Sala consiliare del Municipio (corso Italia 70), l’associazione

“Dipetto”, attiva nella sensibilizzazione sulle tematiche oncologiche femminili, presenta “L’attività fisica come forza creatrice”, incontro di presentazione della “Terapia del movimento per pazienti oncologici” secondo il protocollo di Colonia “Ott”. Conduce Valentina Vecellio, MSc, Terapista del movimento in oncologia Ott, istruttrice Afa, comunicatrice medico-scientifica, consulente tecnica di Tribunale. Ingresso libero. In serata, alle ore 21, al Teatro comunale (corso Italia 72) sempre l’associazione “Dipetto” presenta: “AILoveMusic”, spettacolo musicale con “Outsider Swing Quintet” feat. Mike Alfieri per raccogliere fondi a favore di “Ail - Associazione Italiana contro le Leucemia, linfomi, meloma”. Offerta minima suggerita € 10, posti non numerati.