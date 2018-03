8 Marzo e dintorni a Sasso Marconi: gli eventi

8 Marzo e dintorni a Sasso Marconi. Una serata cinematografica e un pomeriggio musicale per la Festa della Donna 2018 - Rimandato per il maltempo il pomeriggio letterario de "Le Voci della Luna"

Per festeggiare la ricorrenza dell’8 Marzo, il Comune di Sasso Marconi (Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con Assessorato alla Cultura) organizza una serata cinematografica “al femminile” (giovedì 8) e un pomeriggio a teatro per celebrare in musica i momenti chiave della vita delle donne (sabato 10). A causa del maltempo, è stato invece annullato l’evento “Donne e critica letteraria in Italia oggi”, curato dall’associazione “Le Voci della Luna” e previsto per domani, 3 marzo, presso la Sala “Renato Giorgi”.

GIOVEDÌ 8 MARZO

Ore 21 - Cinema comunale

Proiezione del film “Due sotto il burqa”

(Commedia, Francia 2017, 88'), di Sou Abadi

Una commedia che affronta con ironia il delicato tema del fondamentalismo religioso.

Il film apre la rassegna di cinema d’essai “Persi da non perdere”, edizione 2018.

Biglietto d’ingresso: 5 € - Ingresso gratuito per tutte le donne: un piccolo omaggio dell’Amministrazione comunale alle signore.

Giovedì 8/3 alle 17.30, è previsto un ricordo di Sandra Schiassi nel giardino del capoluogo intitolato a Marija Gimbutas, a cura delle donne del Gruppo Gimbutas, di “Armonie” e di altre associazioni ‘al femminile’.

SABATO 10 MARZO

Ore 16.30 - Teatro comunale

“Le ragioni della storia: la vita delle donne in musica”

Concerto con i cori “AcCanto al Sasso” di Sasso Marconi e “Stelutis” di Bologna e l’Orchestra giovanile “Onda Marconi”.

Presentando un repertorio di canti della tradizioni e brani di autori contemporanei, i due gruppi canori, diretti da Silvia Vacchi, e i giovani musicisti dell’Onda Marconi ci accompagnano in un viaggio in musica e parole attraverso alcuni momenti di vita vissuta dalle donne (l’ingresso a teatro è libero).